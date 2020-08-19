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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575994711.html
Погранкомитет Белоруссии предупредил о возможных провокациях на границе
Председатель Госпогранкомитета Белоруссии, генерал-майор Анатолий Лаппо предупредил о возможном усилении противоправных группировок и различного рода... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:43
2020-08-19T16:44
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Председатель Госпогранкомитета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, генерал-майор Анатолий Лаппо предупредил о возможном усилении противоправных группировок и различного рода провокациях, в том числе в отношении пограничников."Сегодня Республика Беларусь оказалась в сложной ситуации. Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема", - отметил Лаппо.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну "боевиков и оружие", а также средства на финансирование протестов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575911681.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Погранкомитет Белоруссии предупредил о возможных провокациях на границе

16:43 19.08.2020 (обновлено: 16:44 19.08.2020)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии, генерал-майор Анатолий Лаппо предупредил о возможном усилении противоправных группировок и различного рода провокациях, в том числе в отношении пограничников.
"Именно в этот период могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации. В том числе и в отношении пограничников. Будьте особенно бдительны", - заявил Лаппо в обращении к личному составу органов пограничной службы, опубликованном на сайте ведомства.
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"Сейчас наша с вами основная задача – усилить охрану государственной границы страны. Мы не должны допустить провоз оружия, взрывчатки, наркотиков, пропустить на нашу территорию преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни наших граждан", - отметил он.
"Сегодня Республика Беларусь оказалась в сложной ситуации. Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема", - отметил Лаппо.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну "боевиков и оружие", а также средства на финансирование протестов.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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