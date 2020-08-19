https://ria.ru/20200819/1575994711.html

Погранкомитет Белоруссии предупредил о возможных провокациях на границе

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии, генерал-майор Анатолий Лаппо предупредил о возможном усилении противоправных группировок и различного рода... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:43

2020-08-19T16:43

2020-08-19T16:44

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Председатель Госпогранкомитета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, генерал-майор Анатолий Лаппо предупредил о возможном усилении противоправных группировок и различного рода провокациях, в том числе в отношении пограничников."Сегодня Республика Беларусь оказалась в сложной ситуации. Мы все являемся свидетелями того, как легко наша мирная и спокойная жизнь может быть нарушена. Однако при всей напряженности момента обстановка на белорусской границе стабильна и контролируема", - отметил Лаппо.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну "боевиков и оружие", а также средства на финансирование протестов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575911681.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире