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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200819/1575994603.html
Белка и Стрелка: легендарному космическому полету 60 лет
Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми.
2020-08-19T16:43
2020-08-19T18:51
хочу стать космонавтом
космос
собаки
видео
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Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики.
2
космос
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Белка и Стрелка: легендарному космическому полету 60 лет
Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми. Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
видео, космос, собаки, видео
Белка и Стрелка: легендарному космическому полету 60 лет
Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми.
2020-08-19T16:43
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Белка и Стрелка: легендарному космическому полету 60 лет

16:43 19.08.2020 (обновлено: 18:51 19.08.2020)
2487
Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми.
Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики.
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Хочу стать космонавтомКосмоссобакиВидео
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