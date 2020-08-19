https://ria.ru/20200819/1575994603.html

Белка и Стрелка: легендарному космическому полету 60 лет

Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми.

2020-08-19T16:43

2020-08-19T16:43

2020-08-19T18:51

хочу стать космонавтом

космос

собаки

видео

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Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики.

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космос

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Белка и Стрелка: легендарному космическому полету 60 лет Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми. Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики. 2020-08-19T16:43 true PT2M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, космос, собаки, видео