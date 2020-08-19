Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики.
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космос
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Белка и Стрелка: легендарному космическому полету 60 лет
Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми. Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики.
Эти собаки открыли всему миру путь в космос. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись с орбиты живыми.
Уличные дворняги подошли для космических исследований по всем параметрам. Перед полетом их серьезно тренировали. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур Белка и Стрелка отправились в полет. Космический корабль совершил 17 витков вокруг Земли. Собаки вернулись целыми и невредимыми и сразу стали звездами. Белка и Стрелка прожили долгую жизнь, а их чучела по сей день хранятся в Музее космонавтики.
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