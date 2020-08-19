https://ria.ru/20200819/1575994377.html

Эксперт по делу Ефремова рассказал, откуда он взял информацию о хакерах

Эксперт по делу актера Михаила Ефремова сослался на интернет, когда суд поинтересовался у него, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:39

2020-08-19T16:39

2020-08-19T16:52

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Эксперт по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> сослался на интернет, когда суд поинтересовался у него, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих управление автомобилем, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> предоставил Пресненскому суду Москвы отзыв на автотехническую экспертизу. В ней говорится, что не "раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления" машины, не исследована возможность ослепления лазером, вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования.Суд решил допросить этого эксперта, и тот подтвердил, что такие "белые пятна" в исследовании действительно есть."Необходимо у официального дилера получить заключение, что в машину невозможно никаким образом влезть... Какие команды можно дать - неясно, это все надо исследовать", - сказал он.Эксперт уклончиво ответил на вопрос об источнике информации о хакерах, которые могут повлиять на управление автомобилем. "Я не могу вам назвать конкретную страницу - в сети интернет", - заявил он.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575985283.html

https://ria.ru/20200819/1575982726.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия