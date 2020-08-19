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Эксперт по делу Ефремова рассказал, откуда он взял информацию о хакерах
Эксперт по делу актера Михаила Ефремова сослался на интернет, когда суд поинтересовался у него, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:39
2020-08-19T16:52
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Эксперт по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> сослался на интернет, когда суд поинтересовался у него, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих управление автомобилем, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> предоставил Пресненскому суду Москвы отзыв на автотехническую экспертизу. В ней говорится, что не "раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления" машины, не исследована возможность ослепления лазером, вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования.Суд решил допросить этого эксперта, и тот подтвердил, что такие "белые пятна" в исследовании действительно есть."Необходимо у официального дилера получить заключение, что в машину невозможно никаким образом влезть... Какие команды можно дать - неясно, это все надо исследовать", - сказал он.Эксперт уклончиво ответил на вопрос об источнике информации о хакерах, которые могут повлиять на управление автомобилем. "Я не могу вам назвать конкретную страницу - в сети интернет", - заявил он.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575985283.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Эксперт по делу Ефремова рассказал, откуда он взял информацию о хакерах

16:39 19.08.2020 (обновлено: 16:52 19.08.2020)
2599
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Эксперт по делу актера Михаила Ефремова сослался на интернет, когда суд поинтересовался у него, откуда он получил информацию о хакерах, перехватывающих управление автомобилем, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев предоставил Пресненскому суду Москвы отзыв на автотехническую экспертизу. В ней говорится, что не "раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления" машины, не исследована возможность ослепления лазером, вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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Суд решил допросить этого эксперта, и тот подтвердил, что такие "белые пятна" в исследовании действительно есть.
"Необходимо у официального дилера получить заключение, что в машину невозможно никаким образом влезть... Какие команды можно дать - неясно, это все надо исследовать", - сказал он.
Эксперт уклончиво ответил на вопрос об источнике информации о хакерах, которые могут повлиять на управление автомобилем. "Я не могу вам назвать конкретную страницу - в сети интернет", - заявил он.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
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