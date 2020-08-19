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В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики
Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали исполняющего обязанности министра... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:34
2020-08-19T16:34
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> задержали исполняющего обязанности министра промышленности и торговли республики Ирину Деркач, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.Представитель ведомства уточнил, что факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Деркач был выявлен и задокументирован сотрудниками МГБ в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей."Министерством госбезопасности проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к коррупционным схемам", - заявил собеседник агентства.
луганская народная республика
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

16:34 19.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Задержание. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали исполняющего обязанности министра промышленности и торговли республики Ирину Деркач, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.
"По подозрению в коррупции задержана и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Деркач Ирина Петровна", - заявил представитель Центра по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МГБ.
Представитель ведомства уточнил, что факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Деркач был выявлен и задокументирован сотрудниками МГБ в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
"Министерством госбезопасности проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к коррупционным схемам", - заявил собеседник агентства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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