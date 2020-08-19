https://ria.ru/20200819/1575994094.html

В ЛНР заподозрили в коррупции главу Минпромторга республики

Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержали исполняющего обязанности министра... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:34

2020-08-19T16:34

2020-08-19T16:34

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> задержали исполняющего обязанности министра промышленности и торговли республики Ирину Деркач, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.Представитель ведомства уточнил, что факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Деркач был выявлен и задокументирован сотрудниками МГБ в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Сообщается, что в отношении Деркач возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК ЛНР и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей."Министерством госбезопасности проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к коррупционным схемам", - заявил собеседник агентства.

луганская народная республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире