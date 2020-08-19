https://ria.ru/20200819/1575994011.html

Тульские власти поддержали бизнес во время пандемии на 3 млрд рублей

Правительство Тульской области направило более 3 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавирусной инфекции, РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:32

2020-08-19T16:32

2020-08-19T16:32

тульская область

алексей дюмин

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<strong>ТУЛА, 19 авг — РИА Новости</strong>. Правительство Тульской области направило более 3 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Во вторник губернатор Тульской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin" target="_blank">Алексей Дюмин</a> встретился с победителями региональных этапов Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России 2020" и конкурса "Экспортер года 2019".Глава региона подчеркнул, что Тульская область сегодня – один лидеров по количеству и качеству мер поддержки предпринимателей."Поддержка малого и среднего предпринимательства была и остается для нас одним из ключевых направлений работы. Пандемия нарушила размеренную работу наших предпринимателей. Чтобы помочь им, мы приняли 4 пакета мер. Это беспрецедентный шаг. Только из регионального и муниципальных бюджетов на поддержку бизнеса было направлено более трех миллиардов рублей", –цитируют в правительстве слова губернатора.В конце марта по поручению Дюмина в регионе был принят ряд мер поддержки предпринимателей, в том числе, снижена ставка льготного рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса, установлена отсрочка по арендным платежам, по уплате страховых взносов и другое.

https://ria.ru/20200813/1575739460.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин