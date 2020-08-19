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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575993888.html
Меркель заявила о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии извне
Вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне не должно быть, заявила на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС канцлер... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:31
2020-08-19T17:00
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
ангела меркель
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне не должно быть, заявила на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС канцлер Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a>.По словам канцлера, лидеры <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> осудили насилие в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы". Она добавила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и "мы выступаем за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a>.Ангела Меркель подчеркнула, что Германия выступает за то, чтобы белорусы сами нашли путь выхода из кризиса, и против военного вмешательства в ситуацию извне. "Поэтому я также выступаю за то, чтобы Белоруссия сама нашла свой путь. Большая часть оппозиции (в Белоруссии) не выступает против России, это нужно понимать, она выступает против практики президента Лукашенко", - добавила Меркель.Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства.Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, в мире

Меркель заявила о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии извне

16:31 19.08.2020 (обновлено: 17:00 19.08.2020)
1852
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне не должно быть, заявила на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.

"Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", - сказала Меркель, добавив, что "нет сомнений в том, что выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми".

По словам канцлера, лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы". Она добавила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и "мы выступаем за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии ОБСЕ.
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Ангела Меркель подчеркнула, что Германия выступает за то, чтобы белорусы сами нашли путь выхода из кризиса, и против военного вмешательства в ситуацию извне.

"Мы ведем с Россией переговоры о том, чтобы не допустить этого. Глава МИД России (Сергей) Лавров сегодня также сделал заявление по этому вопросу. Россия и Белоруссия связаны очень тесными соглашениями, и, тем не менее, мы явно указали, что военное вмешательство со стороны России могло бы крайне осложнить ситуацию", - сказала она на брифинге после саммита лидеров ЕС по Белоруссии.

"Поэтому я также выступаю за то, чтобы Белоруссия сама нашла свой путь. Большая часть оппозиции (в Белоруссии) не выступает против России, это нужно понимать, она выступает против практики президента Лукашенко", - добавила Меркель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства.
Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ Сергей Лавров. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзАнгела МеркельБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сума сойти :)
19 августа, 16:36
ASAlex Smolov
380000
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