Меркель заявила о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии извне
16:31 19.08.2020 (обновлено: 17:00 19.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне не должно быть, заявила на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС канцлер Германии Ангела Меркель.
"Белоруссия должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно", - сказала Меркель, добавив, что "нет сомнений в том, что выборы в Белоруссии были нечестными и несправедливыми".
По словам канцлера, лидеры ЕС осудили насилие в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы". Она добавила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и "мы выступаем за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии ОБСЕ.
Ангела Меркель подчеркнула, что Германия выступает за то, чтобы белорусы сами нашли путь выхода из кризиса, и против военного вмешательства в ситуацию извне.
"Мы ведем с Россией переговоры о том, чтобы не допустить этого. Глава МИД России (Сергей) Лавров сегодня также сделал заявление по этому вопросу. Россия и Белоруссия связаны очень тесными соглашениями, и, тем не менее, мы явно указали, что военное вмешательство со стороны России могло бы крайне осложнить ситуацию", - сказала она на брифинге после саммита лидеров ЕС по Белоруссии.
"Поэтому я также выступаю за то, чтобы Белоруссия сама нашла свой путь. Большая часть оппозиции (в Белоруссии) не выступает против России, это нужно понимать, она выступает против практики президента Лукашенко", - добавила Меркель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства.
Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ Сергей Лавров. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.
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