https://ria.ru/20200819/1575993888.html

Меркель заявила о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии извне

Вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне не должно быть, заявила на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС канцлер... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:31

2020-08-19T16:31

2020-08-19T17:00

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

ангела меркель

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне не должно быть, заявила на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС канцлер Германии <a href="https://ria.ru/person_Angela_Merkel" target="_blank">Ангела Меркель</a>.По словам канцлера, лидеры <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> осудили насилие в отношении мирных демонстрантов в Белоруссии, "аресты тысяч белорусов" и "призвали режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко прекратить применять силу, свобода слова и собраний должны быть гарантированы". Она добавила, что все заключенные "должны быть освобождены без условий", и "мы выступаем за национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии", возможно, при участии <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a>.Ангела Меркель подчеркнула, что Германия выступает за то, чтобы белорусы сами нашли путь выхода из кризиса, и против военного вмешательства в ситуацию извне. "Поэтому я также выступаю за то, чтобы Белоруссия сама нашла свой путь. Большая часть оппозиции (в Белоруссии) не выступает против России, это нужно понимать, она выступает против практики президента Лукашенко", - добавила Меркель.Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства.Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575981808.html

https://ria.ru/20200814/1575759363.html

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

Alex Smolov Сума сойти :) 11

8

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, в мире