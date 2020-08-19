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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575993303.html
Лукашенко отказался разговаривать с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:24
2020-08-19T16:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
ангела меркель
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.Меркель добавила, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с Белоруссией."Посреднической ситуации в настоящее время я не вижу, так как президент Лукашенко отказался от телефонного разговора, о чем я сожалею. Посредничать можно, только когда находишься в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все с нашей стороны для продвижения национального диалога (в Белоруссии)", - сказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575977391.html
Посредником между кем и кем?
55
Обидел, однако, фрау.
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24
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, ангела меркель, белоруссия, в мире

Лукашенко отказался разговаривать с Меркель

16:24 19.08.2020 (обновлено: 16:36 19.08.2020)
9196
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся", - рассказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.
Меркель добавила, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с Белоруссией.
"Посреднической ситуации в настоящее время я не вижу, так как президент Лукашенко отказался от телефонного разговора, о чем я сожалею. Посредничать можно, только когда находишься в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все с нашей стороны для продвижения национального диалога (в Белоруссии)", - сказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Посредником между кем и кем?
19 августа, 16:27
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
5032000
Обидел, однако, фрау.
19 августа, 16:33
Natalia Bikowa
6273000
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