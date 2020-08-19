https://ria.ru/20200819/1575993303.html

Лукашенко отказался разговаривать с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:24

2020-08-19T16:24

2020-08-19T16:36

протесты в белоруссии

александр лукашенко

ангела меркель

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.Меркель добавила, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с Белоруссией."Посреднической ситуации в настоящее время я не вижу, так как президент Лукашенко отказался от телефонного разговора, о чем я сожалею. Посредничать можно, только когда находишься в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все с нашей стороны для продвижения национального диалога (в Белоруссии)", - сказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575977391.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Посредником между кем и кем? 55

Natalia Bikowa Обидел, однако, фрау. 36

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, ангела меркель, белоруссия, в мире