Лукашенко отказался разговаривать с Меркель
16:24 19.08.2020 (обновлено: 16:36 19.08.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пыталась безрезультатно организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся", - рассказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.
Меркель добавила, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с Белоруссией.
"Посреднической ситуации в настоящее время я не вижу, так как президент Лукашенко отказался от телефонного разговора, о чем я сожалею. Посредничать можно, только когда находишься в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все с нашей стороны для продвижения национального диалога (в Белоруссии)", - сказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.
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