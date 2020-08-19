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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575993157.html
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что санкции Евросоюза по ситуации в Белоруссии будут введены в скором времени. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:23
2020-08-19T17:06
протесты в белоруссии
евросовет
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> Шарль Мишель пообещал, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будут введены в скором времени."Мы скоро введем санкции", - сказал Мишель на пресс-конференции после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы".Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.Он отметил, что ЕС намерен ввести санкции ввиду ситуации в Белоруссии, теперь службы ЕС должны принять формальное решение.Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда."Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
Пусть влепят, да такие чтоб народ Белоруссии понял кто такие эти ЕС и прочая демократия. И с кем нужно быть в итоге.
138
Это хорошо! Хоть начнут шевелится власти белоруссии. А то расслабились там
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белоруссия
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евросовет, евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

16:23 19.08.2020 (обновлено: 17:06 19.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Мария Князева. Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что санкции Евросоюза по ситуации в Белоруссии будут введены в скором времени.
"Мы скоро введем санкции", - сказал Мишель на пресс-конференции после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы".
Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.
Он отметил, что ЕС намерен ввести санкции ввиду ситуации в Белоруссии, теперь службы ЕС должны принять формальное решение.
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Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.
"Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом
126426325157
Обсудить 73
Протесты в БелоруссииЕвросоветЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть влепят, да такие чтоб народ Белоруссии понял кто такие эти ЕС и прочая демократия. И с кем нужно быть в итоге.
19 августа, 16:28
Михаил Россиянин
94730133
Это хорошо! Хоть начнут шевелится власти белоруссии. А то расслабились там
19 августа, 16:26
Руслан Якубик
75320025
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