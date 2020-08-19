https://ria.ru/20200819/1575993157.html

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что санкции Евросоюза по ситуации в Белоруссии будут введены в скором времени. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:23

2020-08-19T16:23

2020-08-19T17:06

протесты в белоруссии

евросовет

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575856770_0:34:3065:1758_1400x0_80_0_0_63897df11e5dde0e31916210f76a1681.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> Шарль Мишель пообещал, что санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будут введены в скором времени."Мы скоро введем санкции", - сказал Мишель на пресс-конференции после экстренного саммита лидеров ЕС по Белоруссии. По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность "за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы".Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.Он отметил, что ЕС намерен ввести санкции ввиду ситуации в Белоруссии, теперь службы ЕС должны принять формальное решение.Отвечая на вопрос журналистов о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда."Это процесс... Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

Михаил Россиянин Пусть влепят, да такие чтоб народ Белоруссии понял кто такие эти ЕС и прочая демократия. И с кем нужно быть в итоге. 138

Руслан Якубик Это хорошо! Хоть начнут шевелится власти белоруссии. А то расслабились там 105

73

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, евросоюз, белоруссия, в мире