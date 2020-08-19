Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1575992970.html
Эксперт: избиратели хотят от кандидатов прямого контакта
На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) специалисты обсудили новые социальные технологии, которые использовали главы регионов во... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:24
2020-08-19T16:24
виктор потуремский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575992317_0:144:1500:988_1400x0_80_0_0_5d32a21fedd1f49c85b3b5dfa9366e32.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) специалисты обсудили новые социальные технологии, которые использовали главы регионов во время предвыборных кампаний в 2019 году и которые применяют в нынешней гонке.Эксперты сошлись во мнении, что главное желание избирателей на данный момент – открытость и готовность кандидатов к диалогу.По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктора Потуремского, это включает в себя высокую личную включенность и прямой контакт с жителями."Новый коммуникационный запрос – чтобы власть была рядом с нами, слышала нас, уважала нас, служила нам", – рассказал спикер о мнении фокус-группы.Он также отметил, что людям необходимы конкретные решения проблем, а не абстрактные обещания.На первом месте у граждан стоят вопросы, касающиеся качества жизни: квалифицированная медицинская помощь, социальная защита, помощь пожилым и нуждающимся.Потуремский также добавил, что общество ждет от власти справедливого распределения ресурсов и эффективного управления.Запросы избирателейАналитик центра "СИТИ" в Финансовом университете при Правительстве РФ Ефим Фидря представил мнения фокус-групп, участники которых отметили, что помимо прямой коммуникации людям важно чувствовать себя защищенными. По его словам, это один из доминирующих образов – "защитник", готовый "качать" неповоротливую бюрократическую машину и добиваться защиты интересов избирателей.Кроме того, людям важно, чтобы избранный кандидат не "исчез" после того, как займет пост. Именно поэтому граждане хотят, чтобы чиновники общались с ними напрямую, включая такие каналы связи, как социальные сети, сочетая онлайн- и офлайн-коммуникацию."Власти очень много делают и в социальной сфере, но эти действия могут быть не видны, не оценены, не доведены", – заключил эксперт.
https://ria.ru/20200805/1575393356.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575992317_0:0:1346:1009_1400x0_80_0_0_291eea59dea058b9089de155e55ae7a4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор потуремский, общество

Эксперт: избиратели хотят от кандидатов прямого контакта

16:24 19.08.2020
32
© РИА Новости / Варвара ГертьеУрны в единый день голосования на одном из избирательных участков
Урны в единый день голосования на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) специалисты обсудили новые социальные технологии, которые использовали главы регионов во время предвыборных кампаний в 2019 году и которые применяют в нынешней гонке.
Эксперты сошлись во мнении, что главное желание избирателей на данный момент – открытость и готовность кандидатов к диалогу.
По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктора Потуремского, это включает в себя высокую личную включенность и прямой контакт с жителями.
"Новый коммуникационный запрос – чтобы власть была рядом с нами, слышала нас, уважала нас, служила нам", – рассказал спикер о мнении фокус-группы.
Он также отметил, что людям необходимы конкретные решения проблем, а не абстрактные обещания.

Это реальные дела и решения проблем в кратчайшие сроки. Открытость, контроль всех органов власти, борьба с коррупцией. Стратегия выхода из кризисной ситуации и просто открытый вопрос о том, что будет происходить в регионе в ближайшее время", – сказал он.

На первом месте у граждан стоят вопросы, касающиеся качества жизни: квалифицированная медицинская помощь, социальная защита, помощь пожилым и нуждающимся.
Потуремский также добавил, что общество ждет от власти справедливого распределения ресурсов и эффективного управления.

Запросы избирателей

Аналитик центра "СИТИ" в Финансовом университете при Правительстве РФ Ефим Фидря представил мнения фокус-групп, участники которых отметили, что помимо прямой коммуникации людям важно чувствовать себя защищенными.
По его словам, это один из доминирующих образов – "защитник", готовый "качать" неповоротливую бюрократическую машину и добиваться защиты интересов избирателей.
Люди голосуют на выборах
5 августа, 12:21
Эксперт: трехдневное голосование сделает выборы удобнее для граждан
Кроме того, людям важно, чтобы избранный кандидат не "исчез" после того, как займет пост. Именно поэтому граждане хотят, чтобы чиновники общались с ними напрямую, включая такие каналы связи, как социальные сети, сочетая онлайн- и офлайн-коммуникацию.
"Власти очень много делают и в социальной сфере, но эти действия могут быть не видны, не оценены, не доведены", – заключил эксперт.
000000
Обсудить 0
Виктор ПотуремскийОбщество
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев расскажет Путину об обстановке в Хабаровском крае
Во время полуфинала конкурса Лидеры России 2020
Суперфинал конкурса "Лидеры России" состоится в начале сентября
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
Праздник Преображения Господня в регионах России
Член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина
Вероника Никишина: важно сформировать экспортную экосистему в регионах
Спасская церковь в городе Тара, Омская область
В Омской области сохраняется положительная динамика по доходам
Сотрудник полиции в защитной маске на станции метро Тверская Московского метрополитена
Контролер в московском метро помог задержать международного преступника
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Названы отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Резиденты ОЭЗ Москвы в I полугодии вложили в развитие 3,2 млрд рублей
Кот в кресле у батареи
Подготовка систем ЖКХ Подмосковья к зиме идет с опережением графика
Автобус на Садовом кольце в Москве
Водители автобусов могут получить право вызывать Росгвардию кнопкой SOS
Батарея
В одном из российских городов начинают включать батареи
Певец Дима Билан
Билан возмутился из-за грязного Черного моря и прыгнул "спасать рыбок"
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Американский питбультерьер
Собака взяла в заложники нижегородскую семью
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехиме" рассказали о настроениях рабочих на предприятиях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния