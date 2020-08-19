https://ria.ru/20200819/1575992970.html

Эксперт: избиратели хотят от кандидатов прямого контакта

На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) специалисты обсудили новые социальные технологии, которые использовали главы регионов во... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:24

2020-08-19T16:24

2020-08-19T16:24

виктор потуремский

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) специалисты обсудили новые социальные технологии, которые использовали главы регионов во время предвыборных кампаний в 2019 году и которые применяют в нынешней гонке.Эксперты сошлись во мнении, что главное желание избирателей на данный момент – открытость и готовность кандидатов к диалогу.По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктора Потуремского, это включает в себя высокую личную включенность и прямой контакт с жителями."Новый коммуникационный запрос – чтобы власть была рядом с нами, слышала нас, уважала нас, служила нам", – рассказал спикер о мнении фокус-группы.Он также отметил, что людям необходимы конкретные решения проблем, а не абстрактные обещания.На первом месте у граждан стоят вопросы, касающиеся качества жизни: квалифицированная медицинская помощь, социальная защита, помощь пожилым и нуждающимся.Потуремский также добавил, что общество ждет от власти справедливого распределения ресурсов и эффективного управления.Запросы избирателейАналитик центра "СИТИ" в Финансовом университете при Правительстве РФ Ефим Фидря представил мнения фокус-групп, участники которых отметили, что помимо прямой коммуникации людям важно чувствовать себя защищенными. По его словам, это один из доминирующих образов – "защитник", готовый "качать" неповоротливую бюрократическую машину и добиваться защиты интересов избирателей.Кроме того, людям важно, чтобы избранный кандидат не "исчез" после того, как займет пост. Именно поэтому граждане хотят, чтобы чиновники общались с ними напрямую, включая такие каналы связи, как социальные сети, сочетая онлайн- и офлайн-коммуникацию."Власти очень много делают и в социальной сфере, но эти действия могут быть не видны, не оценены, не доведены", – заключил эксперт.

https://ria.ru/20200805/1575393356.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор потуремский, общество