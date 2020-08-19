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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575992813.html
Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума
Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:19
2020-08-19T16:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС."Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, в президиум, в частности, вошли Нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>, юрист Максим Знак, соратницы баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Ольга Ковалькова и Мария Колесникова, бывший директор Купаловского театра и экс-посол Белоруссии во Франции Павел Латушко, представитель стачкома на Минском тракторном заводе Сергей Дылевский, медиатор Лилия Власова.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Оппозиция страны не признала их итоги и объявила о создании координационного совета по трансферу власти, он будет состоять из 70 человек. Переизбравшийся на выборах белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ответ на действия оппозиции заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
Клоуны :))))
31
Сразу наклеивать ярлыки. А вы взгляните с другого ракурса...26 лет Лукашенко у власти. Уже усиделся, притерся и менять что-то не торопится. А народ живет: кто-то чуть богаче, кто-то беднее, а кто-то еле выживает. А кому-то хоть в петлю лезь. А эти люди - сотни тысяч, которые вышли на улицы, они может и не свалят Лукашенко, зато заставят задуматься, что-то предпринимать, потому, как могут в следующий раз выйти пару-тройку миллионов. Тогда ни ОМОН и милиция не поможет. Будет большое горе. У всех. Так вот эти протестующие выступают в роли катализатора, который заставит власть задуматься. Потом, когда начнется системная перестройка, вы вспомните их с благодарностью. Человек, который не может оценить добро, всегда будет помнить зло.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

16:19 19.08.2020
4946
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС.
"Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, в президиум, в частности, вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, соратницы баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и Мария Колесникова, бывший директор Купаловского театра и экс-посол Белоруссии во Франции Павел Латушко, представитель стачкома на Минском тракторном заводе Сергей Дылевский, медиатор Лилия Власова.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Оппозиция страны не признала их итоги и объявила о создании координационного совета по трансферу власти, он будет состоять из 70 человек. Переизбравшийся на выборах белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на действия оппозиции заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
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Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
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После выборов в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
202211688
Обсудить 9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Клоуны :))))
19 августа, 16:34
ASAlex Smolov
2900002
Сразу наклеивать ярлыки. А вы взгляните с другого ракурса...26 лет Лукашенко у власти. Уже усиделся, притерся и менять что-то не торопится. А народ живет: кто-то чуть богаче, кто-то беднее, а кто-то еле выживает. А кому-то хоть в петлю лезь. А эти люди - сотни тысяч, которые вышли на улицы, они может и не свалят Лукашенко, зато заставят задуматься, что-то предпринимать, потому, как могут в следующий раз выйти пару-тройку миллионов. Тогда ни ОМОН и милиция не поможет. Будет большое горе. У всех. Так вот эти протестующие выступают в роли катализатора, который заставит власть задуматься. Потом, когда начнется системная перестройка, вы вспомните их с благодарностью. Человек, который не может оценить добро, всегда будет помнить зло.
19 августа, 17:08
MMaestro201261
2000012
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