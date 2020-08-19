https://ria.ru/20200819/1575992813.html

Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:19

2020-08-19T16:19

2020-08-19T16:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС."Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, в президиум, в частности, вошли Нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>, юрист Максим Знак, соратницы баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Ольга Ковалькова и Мария Колесникова, бывший директор Купаловского театра и экс-посол Белоруссии во Франции Павел Латушко, представитель стачкома на Минском тракторном заводе Сергей Дылевский, медиатор Лилия Власова.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Оппозиция страны не признала их итоги и объявила о создании координационного совета по трансферу власти, он будет состоять из 70 человек. Переизбравшийся на выборах белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ответ на действия оппозиции заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Alex Smolov Клоуны :)))) 31

Maestro201261 Сразу наклеивать ярлыки. А вы взгляните с другого ракурса...26 лет Лукашенко у власти. Уже усиделся, притерся и менять что-то не торопится. А народ живет: кто-то чуть богаче, кто-то беднее, а кто-то еле выживает. А кому-то хоть в петлю лезь. А эти люди - сотни тысяч, которые вышли на улицы, они может и не свалят Лукашенко, зато заставят задуматься, что-то предпринимать, потому, как могут в следующий раз выйти пару-тройку миллионов. Тогда ни ОМОН и милиция не поможет. Будет большое горе. У всех. Так вот эти протестующие выступают в роли катализатора, который заставит власть задуматься. Потом, когда начнется системная перестройка, вы вспомните их с благодарностью. Человек, который не может оценить добро, всегда будет помнить зло. 14

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире