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Памфилова прокомментировала историю с кировским "пеньком для голосования"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что ей хочется поставить точку в истории с тем, что на одном из участков в Кировской области голосование якобы... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:12
2020-08-19T16:12
элла памфилова
цик рф
кировская область
политика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> Элла Памфилова рассказала, что ей хочется поставить точку в истории с тем, что на одном из участков в <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> голосование якобы проходило "буквально на пеньке" – или найти этот пенек или признать рассказ о нем "мусором и спекуляциями".Она рассказала, что один из участников форума Территория смыслов заявил ей, что видел, как голосование проходило в Кировской области буквально на пеньке.Она попросила избирком Кировской области помочь ей установить, о каком факте идет речь."Может быть, если он не может найти, приукрасил, приврал, то вы найдете мне этот пенек, пожалуйста, я вас прошу, я лично приеду, посмотрю, где у вас там было голосование на кировском пеньке", - отметила <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank">Памфилова</a>.Она добавила, что ранее было много спекуляций на тему "голосования на пеньках", однако она уже неоднократно заявляла, что ничего подобного не было."Я очень хочу найти этот кировский пенек, если он действительно есть. А если нет, то я думаю, что ему стоит признать, что он приукрасил действительность, обобщив или посмотрев, поддавшись на то, что в интернете выносится, весь этот мусор и спекуляции", - добавила председатель ЦИК.
https://ria.ru/20200708/1574052619.html
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кировская область
РИА Новости
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элла памфилова, цик рф, кировская область, политика

Памфилова прокомментировала историю с кировским "пеньком для голосования"

16:12 19.08.2020
3844
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что ей хочется поставить точку в истории с тем, что на одном из участков в Кировской области голосование якобы проходило "буквально на пеньке" – или найти этот пенек или признать рассказ о нем "мусором и спекуляциями".
Она рассказала, что один из участников форума Территория смыслов заявил ей, что видел, как голосование проходило в Кировской области буквально на пеньке.

"Я, не очень поверив, попросила его предоставить мне УИК, где он голосовал, адрес, где находится этот пенек. Наш сотрудник вытягивает уже из него, наверное, три недели подряд, конкретную информацию, засыпал нас всяким трэшем из интернета, а пенька так и нет кировского - конкретно, где он", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она попросила избирком Кировской области помочь ей установить, о каком факте идет речь.
"Может быть, если он не может найти, приукрасил, приврал, то вы найдете мне этот пенек, пожалуйста, я вас прошу, я лично приеду, посмотрю, где у вас там было голосование на кировском пеньке", - отметила Памфилова.
Она добавила, что ранее было много спекуляций на тему "голосования на пеньках", однако она уже неоднократно заявляла, что ничего подобного не было.
"Я очень хочу найти этот кировский пенек, если он действительно есть. А если нет, то я думаю, что ему стоит признать, что он приукрасил действительность, обобщив или посмотрев, поддавшись на то, что в интернете выносится, весь этот мусор и спекуляции", - добавила председатель ЦИК.
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