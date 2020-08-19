https://ria.ru/20200819/1575991978.html

Боррель считает, что у Лукашенко нет "демократической легитимности"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борррель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не обладает... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:10

2020-08-19T16:10

2020-08-19T16:10

светлана тихановская

жозеп боррель

сантандер

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МАДРИД, 19 авг – РИА Новости.</strong> Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank">Жозеп Борррель</a> заявил, что президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не обладает "демократической легитимностью".Он сказал, что ЕС "выражает осуждение режиму господина Лукашенко"."Мы не признаем, что он выиграл выборы, и поэтому у него нет демократической легитимности", - заявил Боррель журналистам в испанском городе <a href="http://ria.ru/location_Santander_department/" target="_blank" data-auto="true">Сантандер</a>. Фрагмент его заявления показал телеканал <a href="https://www.rtve.es/noticias/mas-24/" target="_blank" rel="nofollow noopener">24 Horas</a>.По словам главы европейской дипломатии, прошедшие в Белоруссии выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".При этом, по мнению Борреля, политика санкций должна сопровождаться "дипломатическими действиями для политических преобразований" и "не провоцировать ситуацию", подобную той, которая была на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. "Мы должны извлечь урок из того, что произошло на Украине, и не повторять ошибки, которые, возможно, там произошли с обеих сторон", - приводит слова Борреля издание 20 minutos.Отвечая на вопрос, может ли ЕС отправить делегацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссию</a>, Боррель выразил готовность принять в ней участие, но отметил, что в настоящее время обстоятельства этого не позволяют. По его словам, ЕС совместно с ОБСЕ будет участвовать "в продвижении политического диалога в этой стране и прямо выражать нашу позицию, но сейчас обстоятельства не предполагают возможности это сделать. Разумеется, председатель совета и я сам готовы сделать это, когда будет возможно", - добавил он.Он также подтвердил, что обсуждаемые против Белоруссии санкции будут введены против тех, кто несет ответственность за "репрессии" в стране, и "негативно не повлияют на народ Белоруссии", которому надо "помочь, а не наказывать".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

ls macdel А какая у этого Борреля "демократическая легитимность", его кто-нибудь избирал и уполномочил вмешиваться в выборы независимой страны? 16

8

сантандер

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, жозеп боррель, сантандер, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире