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Боррель считает, что у Лукашенко нет "демократической легитимности"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борррель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не обладает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:10
2020-08-19T16:10
светлана тихановская
жозеп боррель
сантандер
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МАДРИД, 19 авг – РИА Новости.</strong> Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank">Жозеп Борррель</a> заявил, что президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> не обладает "демократической легитимностью".Он сказал, что ЕС "выражает осуждение режиму господина Лукашенко"."Мы не признаем, что он выиграл выборы, и поэтому у него нет демократической легитимности", - заявил Боррель журналистам в испанском городе <a href="http://ria.ru/location_Santander_department/" target="_blank" data-auto="true">Сантандер</a>. Фрагмент его заявления показал телеканал <a href="https://www.rtve.es/noticias/mas-24/" target="_blank" rel="nofollow noopener">24 Horas</a>.По словам главы европейской дипломатии, прошедшие в Белоруссии выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".При этом, по мнению Борреля, политика санкций должна сопровождаться "дипломатическими действиями для политических преобразований" и "не провоцировать ситуацию", подобную той, которая была на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. "Мы должны извлечь урок из того, что произошло на Украине, и не повторять ошибки, которые, возможно, там произошли с обеих сторон", - приводит слова Борреля издание 20 minutos.Отвечая на вопрос, может ли ЕС отправить делегацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссию</a>, Боррель выразил готовность принять в ней участие, но отметил, что в настоящее время обстоятельства этого не позволяют. По его словам, ЕС совместно с ОБСЕ будет участвовать "в продвижении политического диалога в этой стране и прямо выражать нашу позицию, но сейчас обстоятельства не предполагают возможности это сделать. Разумеется, председатель совета и я сам готовы сделать это, когда будет возможно", - добавил он.Он также подтвердил, что обсуждаемые против Белоруссии санкции будут введены против тех, кто несет ответственность за "репрессии" в стране, и "негативно не повлияют на народ Белоруссии", которому надо "помочь, а не наказывать".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
А какая у этого Борреля "демократическая легитимность", его кто-нибудь избирал и уполномочил вмешиваться в выборы независимой страны?
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8
сантандер
белоруссия
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светлана тихановская, жозеп боррель, сантандер, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Боррель считает, что у Лукашенко нет "демократической легитимности"

16:10 19.08.2020
522
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
МАДРИД, 19 авг – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борррель заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не обладает "демократической легитимностью".
Он сказал, что ЕС "выражает осуждение режиму господина Лукашенко".
"Мы не признаем, что он выиграл выборы, и поэтому у него нет демократической легитимности", - заявил Боррель журналистам в испанском городе Сантандер. Фрагмент его заявления показал телеканал 24 Horas.
По словам главы европейской дипломатии, прошедшие в Белоруссии выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".
При этом, по мнению Борреля, политика санкций должна сопровождаться "дипломатическими действиями для политических преобразований" и "не провоцировать ситуацию", подобную той, которая была на Украине. "Мы должны извлечь урок из того, что произошло на Украине, и не повторять ошибки, которые, возможно, там произошли с обеих сторон", - приводит слова Борреля издание 20 minutos.
Общегражданский марш За свободу в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
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Отвечая на вопрос, может ли ЕС отправить делегацию в Белоруссию, Боррель выразил готовность принять в ней участие, но отметил, что в настоящее время обстоятельства этого не позволяют. По его словам, ЕС совместно с ОБСЕ будет участвовать "в продвижении политического диалога в этой стране и прямо выражать нашу позицию, но сейчас обстоятельства не предполагают возможности это сделать. Разумеется, председатель совета и я сам готовы сделать это, когда будет возможно", - добавил он.
Он также подтвердил, что обсуждаемые против Белоруссии санкции будут введены против тех, кто несет ответственность за "репрессии" в стране, и "негативно не повлияют на народ Белоруссии", которому надо "помочь, а не наказывать".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

Общегражданский марш За свободу в Минске
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Демонстранты держат гигантский бело-красно-белый флаг Беларуси во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

Общегражданский марш За свободу в Минске
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

Общегражданский марш За свободу в Минске
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

Женщина держит розы во время митинга в поддержку белорусской оппозиции в центре Киева
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

Общегражданский марш За свободу в Минске
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

Общегражданский марш За свободу в Минске
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
187101358
Обсудить 8
Светлана ТихановскаяЖозеп БоррельСантандерАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А какая у этого Борреля "демократическая легитимность", его кто-нибудь избирал и уполномочил вмешиваться в выборы независимой страны?
19 августа, 16:15
lmls macdel
1300003
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