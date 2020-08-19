Водители автобусов могут получить право вызывать Росгвардию кнопкой SOS

"Если в автобусе, троллейбусе, трамвае или маршрутке произойдет инцидент, требующий реагирования органов правопорядка, и водитель нажмет кнопку SOS, вызов может быть передан оператором системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не только службам экстренного реагирования (как сейчас), но и подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии. Данный функционал может быть полезен при совершении каких-либо противоправных действий в салонах пассажирского транспорта", - рассказали в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".