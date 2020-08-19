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Водители автобусов могут получить право вызывать Росгвардию кнопкой SOS
Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и Росгвардия прорабатывают возможность вызова водителями общественного транспорта наряда Росгвардии в случае правонарушений в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:08
2020-08-19T16:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
эра-глонасс
глонасс (система навигации)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Оператор системы "<a href="http://ria.ru/product_EHRA-GLONASS/" target="_blank" data-auto="true">ЭРА-ГЛОНАСС</a>" и Росгвардия прорабатывают возможность вызова водителями общественного транспорта наряда <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank">Росгвардии</a> в случае правонарушений в салоне нажатием кнопки SOS, рассказали РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".Там напомнили, что устройство вызова экстренных оперативных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС" срабатывает только во время серьезного ДТП, либо при ручном нажатии кнопки SOS.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), эра-глонасс, глонасс (система навигации), общество

Водители автобусов могут получить право вызывать Росгвардию кнопкой SOS

16:08 19.08.2020
1288
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус на Садовом кольце в Москве
Автобус на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автобус на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и Росгвардия прорабатывают возможность вызова водителями общественного транспорта наряда Росгвардии в случае правонарушений в салоне нажатием кнопки SOS, рассказали РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".
"Если в автобусе, троллейбусе, трамвае или маршрутке произойдет инцидент, требующий реагирования органов правопорядка, и водитель нажмет кнопку SOS, вызов может быть передан оператором системы "ЭРА-ГЛОНАСС" не только службам экстренного реагирования (как сейчас), но и подразделениям вневедомственной охраны Росгвардии. Данный функционал может быть полезен при совершении каких-либо противоправных действий в салонах пассажирского транспорта", - рассказали в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".
Там напомнили, что устройство вызова экстренных оперативных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС" срабатывает только во время серьезного ДТП, либо при ручном нажатии кнопки SOS.
3801001
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЭРА-ГЛОНАССГЛОНАСС (система навигации)Общество
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