https://ria.ru/20200819/1575991911.html
Водители автобусов могут получить право вызывать Росгвардию кнопкой SOS
Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и Росгвардия прорабатывают возможность вызова водителями общественного транспорта наряда Росгвардии в случае правонарушений в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:08
2020-08-19T16:08
2020-08-19T16:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
эра-глонасс
глонасс (система навигации)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Оператор системы "<a href="http://ria.ru/product_EHRA-GLONASS/" target="_blank" data-auto="true">ЭРА-ГЛОНАСС</a>" и Росгвардия прорабатывают возможность вызова водителями общественного транспорта наряда <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank">Росгвардии</a> в случае правонарушений в салоне нажатием кнопки SOS, рассказали РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".Там напомнили, что устройство вызова экстренных оперативных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС" срабатывает только во время серьезного ДТП, либо при ручном нажатии кнопки SOS.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), эра-глонасс, глонасс (система навигации), общество