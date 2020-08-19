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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200819/1575991679.html
Подготовка систем ЖКХ Подмосковья к зиме идет с опережением графика
Подготовка объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к отопительному сезону 2020-2021 года идет с опережением графика, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:03
2020-08-19T16:03
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Подготовка объектов ЖКХ и энергетики <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> к отопительному сезону 2020-2021 года идет с опережением графика, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства области. Согласно данным пресс-службы министерства, к началу осенне-зимнего периода (ОЗП) специалистам необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысяч котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. Также необходимо сформировать порядка 50 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива. "К 1 сентября подготовка Московской области к ОЗП будет выполнена на 90%. Все работы по плану подготовке объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к предстоящему отопительному периоду должны быть завершены до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
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жкх, московская область (подмосковье), общество

Подготовка систем ЖКХ Подмосковья к зиме идет с опережением графика

16:03 19.08.2020
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© Fotolia / koldunovaКот в кресле у батареи
Кот в кресле у батареи
© Fotolia / koldunova
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Подготовка объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к отопительному сезону 2020-2021 года идет с опережением графика, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства области.
"В настоящее время уровень готовности коммунального комплекса составляет порядка 81%. По плану она должна составлять 79%. На региональном уровне работает штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона, аналогичные штабы функционируют в каждом муниципальном образовании. Проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий осеннее–зимний период 2020-2021 года была обеспечена надежная и бесперебойная подача коммунальных ресурсов на жилой фонд и социально значимые объекты региона", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
Согласно данным пресс-службы министерства, к началу осенне-зимнего периода (ОЗП) специалистам необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысяч котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. Также необходимо сформировать порядка 50 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива.
"К 1 сентября подготовка Московской области к ОЗП будет выполнена на 90%. Все работы по плану подготовке объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к предстоящему отопительному периоду должны быть завершены до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
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