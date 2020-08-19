https://ria.ru/20200819/1575991679.html

Подготовка систем ЖКХ Подмосковья к зиме идет с опережением графика

Подготовка объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к отопительному сезону 2020-2021 года идет с опережением графика, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:03

2020-08-19T16:03

2020-08-19T16:03

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Подготовка объектов ЖКХ и энергетики <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> к отопительному сезону 2020-2021 года идет с опережением графика, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства области. Согласно данным пресс-службы министерства, к началу осенне-зимнего периода (ОЗП) специалистам необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысяч котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопроводов, свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. Также необходимо сформировать порядка 50 тысяч тонн резервов твердого и жидкого топлива. "К 1 сентября подготовка Московской области к ОЗП будет выполнена на 90%. Все работы по плану подготовке объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к предстоящему отопительному периоду должны быть завершены до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575758970.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье), общество