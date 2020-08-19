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В Новой Москве ребенок получил серьезные ожоги в трансформаторной будке
Прокуратура Москвы организовала проверку по факту получения восьмилетним ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:58
2020-08-19T15:58
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> организовала проверку по факту получения восьмилетним ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Новомосковского административного округа проводит проверку по факту получения телесных повреждений – термических ожогов 2 и 3 степени несовершеннолетним", - говорится в сообщении.По информации ведомства, восьмилетний мальчик во время прогулки беспрепятственно попал через незапертую калитку на территорию, где располагается трансформаторная будка, в результате получил удар током и был доставлен в больницу.В прокуратуре отмечают, что сотрудники ведомства дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20200712/1574227492.html
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москва, происшествия

В Новой Москве ребенок получил серьезные ожоги в трансформаторной будке

15:58 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы организовала проверку по факту получения восьмилетним ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Новомосковского административного округа проводит проверку по факту получения телесных повреждений – термических ожогов 2 и 3 степени несовершеннолетним", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, восьмилетний мальчик во время прогулки беспрепятственно попал через незапертую калитку на территорию, где располагается трансформаторная будка, в результате получил удар током и был доставлен в больницу.
В прокуратуре отмечают, что сотрудники ведомства дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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Обсудить 1
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