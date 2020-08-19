https://ria.ru/20200819/1575991461.html

В Новой Москве ребенок получил серьезные ожоги в трансформаторной будке

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту получения восьмилетним ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:58

2020-08-19T15:58

2020-08-19T15:58

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> организовала проверку по факту получения восьмилетним ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Новомосковского административного округа проводит проверку по факту получения телесных повреждений – термических ожогов 2 и 3 степени несовершеннолетним", - говорится в сообщении.По информации ведомства, восьмилетний мальчик во время прогулки беспрепятственно попал через незапертую калитку на территорию, где располагается трансформаторная будка, в результате получил удар током и был доставлен в больницу.В прокуратуре отмечают, что сотрудники ведомства дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20200712/1574227492.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия