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Одноклассники выяснили, как водители и пассажиры проводят время в пробках
Одноклассники провели онлайн-опрос среди пользователей, использующих наземный транспорт. В исследовании приняли участие как пассажиры, так и водители. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:57
2020-08-19T15:57
2020-08-19T15:57
одноклассники
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Одноклассники провели онлайн-опрос среди пользователей, использующих наземный транспорт. В исследовании приняли участие как пассажиры, так и водители. Чаще всего в пути водители слушают музыку (50%), а пассажиры — заходят в социальные сети (43%). Мужчины в 1,3 раза чаще женщин играют в игры (38% против 29%) и в 1,5 раза чаще смотрят видео в соцсетях (37% против 25%). Реже пользователи выкладывают посты с текстом или фотографии — всего 12% опрошенных делают публикации в дороге.Также Одноклассники узнали, чем занимаются пользователи, пока стоят в пробках: водители слушают музыку (61%) и радио (46%), просматривают социальные сети (24%), а пассажиры переключаются на соцсети и музыку (по 45%), а также звонки (19%).Но несмотря на ожидание в пробках, пассажиры и водители почти не делают публикаций (всего 4% опрошенных).Кстати, каждый четвертый пассажир утверждает, что не слушает радио в пробках. Статистика водителей же совершенно противоположная — только 8% из них обходится без радио в пробках.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одноклассники
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Одноклассники провели онлайн-опрос среди пользователей, использующих наземный транспорт. В исследовании приняли участие как пассажиры, так и водители.
Чаще всего в пути водители слушают музыку (50%), а пассажиры — заходят в социальные сети (43%). Мужчины в 1,3 раза чаще женщин играют в игры (38% против 29%) и в 1,5 раза чаще смотрят видео в соцсетях (37% против 25%). Реже пользователи выкладывают посты с текстом или фотографии — всего 12% опрошенных делают публикации в дороге.
Также Одноклассники узнали, чем занимаются пользователи, пока стоят в пробках: водители слушают музыку (61%) и радио (46%), просматривают социальные сети (24%), а пассажиры переключаются на соцсети и музыку (по 45%), а также звонки (19%).
Но несмотря на ожидание в пробках, пассажиры и водители почти не делают публикаций (всего 4% опрошенных).
Кстати, каждый четвертый пассажир утверждает, что не слушает радио в пробках. Статистика водителей же совершенно противоположная — только 8% из них обходится без радио в пробках.