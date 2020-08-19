https://ria.ru/20200819/1575991331.html

Школы Подмосковья объяснили, каким детям нужны медсправки

В Московской области школьникам не понадобятся медицинские справки для посещения занятий. Пройти обследование должны будут только первоклассники, передает... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:58

2020-08-19T15:58

2020-08-19T15:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575991347_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_5ed0a8ada2448c45958340162e0c58bd.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> В Московской области школьникам не понадобятся медицинские справки для посещения занятий. Пройти обследование должны будут только первоклассники, передает телеканал <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/roditeljam-shkolnikov-razjasnili-situatsiju-so-spravkami-pered-novym-uchebnym-godom/" target="_blank">"360"</a>."Это требование СанПиНа, то есть ребенок перед приходом в школу обязан завести себе медкарту, пройти все обследования. Только дети-первоклассники идут в поликлинику за справками", – рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.Она также прояснила ситуацию с медицинскими справками в детских садах: ребенку выдадут справку на месте, если он посещал детсад до пандемии.В детсаду медики осмотрят его и решат, можно ли ему посещать садик или нет. Отмечается, что трехлетки, которые впервые идут в детсад, должны будут пройти обследование в поликлинике и завести медкарту.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)