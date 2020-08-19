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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200819/1575991331.html
Школы Подмосковья объяснили, каким детям нужны медсправки
В Московской области школьникам не понадобятся медицинские справки для посещения занятий. Пройти обследование должны будут только первоклассники, передает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:58
2020-08-19T15:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> В Московской области школьникам не понадобятся медицинские справки для посещения занятий. Пройти обследование должны будут только первоклассники, передает телеканал <a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/roditeljam-shkolnikov-razjasnili-situatsiju-so-spravkami-pered-novym-uchebnym-godom/" target="_blank">"360"</a>."Это требование СанПиНа, то есть ребенок перед приходом в школу обязан завести себе медкарту, пройти все обследования. Только дети-первоклассники идут в поликлинику за справками", – рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.Она также прояснила ситуацию с медицинскими справками в детских садах: ребенку выдадут справку на месте, если он посещал детсад до пандемии.В детсаду медики осмотрят его и решат, можно ли ему посещать садик или нет. Отмечается, что трехлетки, которые впервые идут в детсад, должны будут пройти обследование в поликлинике и завести медкарту.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Школы Подмосковья объяснили, каким детям нужны медсправки

15:58 19.08.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийШкольницы в первый день учебного года
Школьницы в первый день учебного года
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Московской области школьникам не понадобятся медицинские справки для посещения занятий. Пройти обследование должны будут только первоклассники, передает телеканал "360".
"Это требование СанПиНа, то есть ребенок перед приходом в школу обязан завести себе медкарту, пройти все обследования. Только дети-первоклассники идут в поликлинику за справками", – рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.
Она также прояснила ситуацию с медицинскими справками в детских садах: ребенку выдадут справку на месте, если он посещал детсад до пандемии.
В детсаду медики осмотрят его и решат, можно ли ему посещать садик или нет. Отмечается, что трехлетки, которые впервые идут в детсад, должны будут пройти обследование в поликлинике и завести медкарту.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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