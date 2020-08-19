https://ria.ru/20200819/1575991206.html

Биологи МГУ открыли новый вид гекконов с леопардовой окраской

Неизвестный ранее вид гекконов открыл студент МГУ во время полевой практики в Тайланде. Животное имеет необычную леопардовую окраску. Исследование опубликовано... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:55

2020-08-19T15:55

2020-08-19T15:57

риа наука

биология

открытия - риа наука

мгу имени м. в. ломоносова

таиланд

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Неизвестный ранее вид гекконов открыл студент МГУ во время полевой практики в Тайланде. Животное имеет необычную леопардовую окраску. Исследование <a href="https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4816.2.2" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовано</a> в журнале Zootaxa.Студент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Платон Ющенко в ходе полевой практики в <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланде</a> обнаружил новый вид гекконов, получивший название Hemiphyllodactylus pardalis sp. nov. — леопардовый полулистопалый геккон. Он встречается в Тенассеримских горах в северной части полуостровного Таиланда и имеет характерную яркую окраску. Описание находки сделал Роман Назаров, научный сотрудник Зоологического музея МГУ. Типичные представители полулистопалых гекконов рода Hemiphyllodactylus — маленькие ящерицы, размером не больше спичечного коробка, очертаниями корпуса напоминающие таксу — сильно вытянутое тело с короткими лапами. Это скрытные ночные животные, которые редко попадаются на глаза, обычно прячась на стволах деревьев или в карстовых воронках. Увидеть их на коре или камнях непросто благодаря покровительственной окраске. Как правило, гекконы Hemiphyllodactylus коричневатого цвета с темными пятнами и разводами на спине.Новый вид имеет совершенной иной окрас — желтоватый или охристый с красивыми круглыми черными пятнами и темной полосой от кончика морды через глаз на бока тела. Видовое название его — pardalis – происходит от латинского слова "pardus", то есть "барс, леопард", и дано в связи с его окраской, которая ранее не отмечалась у других представителей рода полулистопалых гекконов, хотя в остальном, и по морфологии, и по молекулярным данным, новый вид уверенно помещается среди прочих Hemiphyllodactylus как базальная ветвь индокитайской радиации рода.Интересно отметить, что среди азиатских гекконов обнаружен только один вид, имеющий сходный размер и "таксоподобный" габитус, такую же окраску тела и даже узор из черных пятен на желтом фоне — филиппинский Pseudogekko smaragdinus. Но это сходство лишь поверхностное — два вида относятся к эволюционно далеким друг от друга родам гекконов, которые сильно отличаются, например, по строению подпальцевых пластин, на которых у гекконов расположены микроскопические щетинки, позволяющие им прикрепляться к любой поверхности. Кроме того, два вида значительно различаются по генетической последовательности ДНК."С чем связано такое внешнее сходство между двумя эволюционно далекими видами гекконов, пока непонятно, — приводятся в пресс-релизе МГУ слова еще одно автора исследования Николая Пояркова, доцента кафедры зоологии позвоночных, сотрудника лаборатории экологии наземных позвоночных животных. — Мы думаем, что такая конвергенция формы тела и окраски может быть объяснена какими-то особенностями биологии, сходными у обоих видов, например, видами растений, на которых они встречаются".Возможно, считает ученый, такая окраска имитирует пораженный гнилью желтый лист бамбука или банана. Любопытно, что Hemiphyllodactylus pardalis несколько раз наблюдали в дневное время дня, когда они грелись на освещенных солнечным светом участках стволов деревьев. Это тоже может объяснять появление необычной окраски.В любом случае, ученые очень заинтересовались конвергенцией между Hemiphyllodactylus pardalis и Pseudogekko smaragdinus и планируют посвятить этому вопросу свои дальнейшие исследования.

https://ria.ru/20190327/1552144714.html

https://ria.ru/20190826/1557917873.html

таиланд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, открытия - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова, таиланд