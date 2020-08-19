https://ria.ru/20200819/1575991155.html

Названа причина обрушения шахты в Коми

Причиной обрушения галереи на шахте "Воргашорская" в Коми, при котором погибли 4 человека, могло стать не только нарушение техники безопасности, но и недочеты... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:54

2020-08-19T15:54

2020-08-19T15:54

республика коми

воркутауголь

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости</strong>. Причиной обрушения галереи на шахте "Воргашорская" в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a>, при котором погибли 4 человека, могло стать не только нарушение техники безопасности, но и недочеты проекта, сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании "Северсталь" Валерий Минчев.Ранее сообщалось, что 15 августа на шахте "Воргашорская" компании "<a href="http://ria.ru/organization_Vorkutaugol/" target="_blank" data-auto="true">Воркутауголь</a>" (входит в горнодобывающий дивизион "Северстали") во время демонтажа выведенной из эксплуатации галереи углеподачи произошло обрушение, в результате четыре сотрудника подрядной организации (строительно-ремонтной компании "СпецРемЭнерго") погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности."Работники находились внутри демонтируемой галереи… готовили оборудование к демонтажу, заводили стропы для того, чтобы снимать оборудование, и в этот момент произошло неконтролируемое обрушение объекта… Сейчас, наверное, еще слишком рано говорить о конкретных причинах произошедшего, но уже однозначно можно сказать… что есть пробелы в подготовке инженерной документации, инженерные просчеты со стороны организации, которая готовила проект. Сейчас устанавливается, все ли меры безопасности, которые предусмотрены по акту допуска, соблюдались в тот момент", - сказал Минчев, чье видеообращение опубликовано на странице компании "Воркутауголь" в соцсети "<a href="https://vk.com/vorkutaugol?w=wall-153870618_10993" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Он добавил, что конвейерная галерея углеподачи после обнаружения дефектов была выведена из эксплуатации, технологический процесс не осуществлялся."Объект был полностью передан подрядной организации, которая, на наш взгляд, заслуживала доверия при проведении подобных работ… С момента передачи объекта по акту допуска ответственность, безусловно, лежит на организации, которая взялась за выполнение этих работ", - отметил Минчев.По его словам, "Северсталь" сотрудничала с компанией "СпецРемЭнерго" несколько лет, и работа подрядчиков не вызывала серьезных замечаний по обеспечению охраны труда.Как сообщается на сайте "СпецРемЭнерго", погибшие были высокими профессионалами своего дела. "Руководством принято решение о выплате материальной компенсации родным погибших", - добавляет компания.

https://ria.ru/20200311/1568461423.html

https://ria.ru/20200815/1575831129.html

республика коми

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, воркутауголь, происшествия