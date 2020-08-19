Названа причина обрушения шахты в Коми
© Фото : ГУМЧС России по Республике КомиНа поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями
© Фото : ГУМЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Причиной обрушения галереи на шахте "Воргашорская" в Коми, при котором погибли 4 человека, могло стать не только нарушение техники безопасности, но и недочеты проекта, сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании "Северсталь" Валерий Минчев.
Ранее сообщалось, что 15 августа на шахте "Воргашорская" компании "Воркутауголь" (входит в горнодобывающий дивизион "Северстали") во время демонтажа выведенной из эксплуатации галереи углеподачи произошло обрушение, в результате четыре сотрудника подрядной организации (строительно-ремонтной компании "СпецРемЭнерго") погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
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"Работники находились внутри демонтируемой галереи… готовили оборудование к демонтажу, заводили стропы для того, чтобы снимать оборудование, и в этот момент произошло неконтролируемое обрушение объекта… Сейчас, наверное, еще слишком рано говорить о конкретных причинах произошедшего, но уже однозначно можно сказать… что есть пробелы в подготовке инженерной документации, инженерные просчеты со стороны организации, которая готовила проект. Сейчас устанавливается, все ли меры безопасности, которые предусмотрены по акту допуска, соблюдались в тот момент", - сказал Минчев, чье видеообращение опубликовано на странице компании "Воркутауголь" в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что конвейерная галерея углеподачи после обнаружения дефектов была выведена из эксплуатации, технологический процесс не осуществлялся.
"Объект был полностью передан подрядной организации, которая, на наш взгляд, заслуживала доверия при проведении подобных работ… С момента передачи объекта по акту допуска ответственность, безусловно, лежит на организации, которая взялась за выполнение этих работ", - отметил Минчев.
По его словам, "Северсталь" сотрудничала с компанией "СпецРемЭнерго" несколько лет, и работа подрядчиков не вызывала серьезных замечаний по обеспечению охраны труда.
Как сообщается на сайте "СпецРемЭнерго", погибшие были высокими профессионалами своего дела. "Руководством принято решение о выплате материальной компенсации родным погибших", - добавляет компания.
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