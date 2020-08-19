https://ria.ru/20200819/1575990961.html
Адвокат Ефремова вступил в перепалку с журналистами
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП. Юрист... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:52
2020-08-19T15:52
2020-08-19T16:36
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП. Юрист остро отреагировал на слова о том, что он якобы утверждал, что у артиста диагностировали инсульт."Врете, вообще-то, вы", — сказал он.Журналистка ответила Пашаеву, что неверный диагноз он назвал лично ей."Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно", — заявил адвокат, потребовав предоставить запись с его словами об инсульте.На прошлой неделе Ефремову стало плохо до начала очередного заседания суда. Он не смог самостоятельно добраться до здания, ему помогали сотрудники конвоя. Уже в суде ему вызвали скорую, которая приняла решение госпитализировать актера. Отмечалось, что у артиста предынсультное состояние.ДТП с участием ЕфремоваВ июне Михаил Ефремов <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">вылетел на встречную полосу</a>, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, где столкнулся с "Лада", водитель которой скончался на следующее утро от полученных травм.Как установила экспертиза, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200819/1575982726.html
https://ria.ru/20200818/1575951931.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Адвокат Ефремова журналистам: "Вы показываете на всю страну свою воспитанность"
Адвокат Ефремова журналистам: "Вы показываете на всю страну свою воспитанность"
2020-08-19T15:52
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PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП. Юрист остро отреагировал на слова о том, что он якобы утверждал, что у артиста диагностировали инсульт.
"Врете, вообще-то, вы", — сказал он.
Журналистка ответила Пашаеву, что неверный диагноз он назвал лично ей.
"Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно", — заявил адвокат, потребовав предоставить запись с его словами об инсульте.
На прошлой неделе Ефремову стало плохо до начала очередного заседания суда. Он не смог самостоятельно добраться до здания, ему помогали сотрудники конвоя. Уже в суде ему вызвали скорую, которая приняла решение госпитализировать актера. Отмечалось, что у артиста предынсультное состояние.
ДТП с участием Ефремова
В июне Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу
, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, где столкнулся с "Лада", водитель которой скончался на следующее утро от полученных травм.
Как установила экспертиза, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.