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Адвокат Ефремова вступил в перепалку с журналистами
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП. Юрист... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:52
2020-08-19T16:36
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП. Юрист остро отреагировал на слова о том, что он якобы утверждал, что у артиста диагностировали инсульт."Врете, вообще-то, вы", — сказал он.Журналистка ответила Пашаеву, что неверный диагноз он назвал лично ей."Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно", — заявил адвокат, потребовав предоставить запись с его словами об инсульте.На прошлой неделе Ефремову стало плохо до начала очередного заседания суда. Он не смог самостоятельно добраться до здания, ему помогали сотрудники конвоя. Уже в суде ему вызвали скорую, которая приняла решение госпитализировать актера. Отмечалось, что у артиста предынсультное состояние.ДТП с участием ЕфремоваВ июне Михаил Ефремов <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">вылетел на встречную полосу</a>, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, где столкнулся с "Лада", водитель которой скончался на следующее утро от полученных травм.Как установила экспертиза, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200819/1575982726.html
https://ria.ru/20200818/1575951931.html
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Адвокат Ефремова журналистам: "Вы показываете на всю страну свою воспитанность"
Адвокат Ефремова журналистам: "Вы показываете на всю страну свою воспитанность"
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова вступил в перепалку с журналистами

15:52 19.08.2020 (обновлено: 16:36 19.08.2020)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в перепалку с журналисткой около Пресненского суда, где рассматривается дело о смертельном ДТП. Юрист остро отреагировал на слова о том, что он якобы утверждал, что у артиста диагностировали инсульт.
"Врете, вообще-то, вы", — сказал он.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 13:53
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Журналистка ответила Пашаеву, что неверный диагноз он назвал лично ей.
"Когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врали в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно", — заявил адвокат, потребовав предоставить запись с его словами об инсульте.
На прошлой неделе Ефремову стало плохо до начала очередного заседания суда. Он не смог самостоятельно добраться до здания, ему помогали сотрудники конвоя. Уже в суде ему вызвали скорую, которая приняла решение госпитализировать актера. Отмечалось, что у артиста предынсультное состояние.

ДТП с участием Ефремова

В июне Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, где столкнулся с "Лада", водитель которой скончался на следующее утро от полученных травм.
Как установила экспертиза, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
18 августа, 18:10
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
88202493
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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