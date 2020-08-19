Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575990917.html
"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии
Сенатор Алексей Пушков заявил, что сейчас борьба оппозиции с действующей властью в Белоруссии переходит в затяжную фазу противостояния. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:51
2020-08-19T15:53
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
алексей пушков
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575966694_0:99:3288:1949_1400x0_80_0_0_58ae795fc4ec03afff37d7cd0ec4ca6a.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> заявил, что сейчас борьба оппозиции с действующей властью в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> переходит в затяжную фазу противостояния.По его словам, реакция Запада и стран Балтии говорит о провале попытки быстрого захвата власти. "Молниеносный майдан не состоялся", — написал он в Telegram.При этом и ЕС, и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сейчас стараются маневрировать, чтобы не ошибиться в сложной ситуации, добавил парламентарий.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента.Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Блаблабла.....
79
Почему Россия не вводит санкции США,Германии,Франции за применение силы при разгоне протестующих. А Белоруссии этот ЕС думает ввести санкции.Почему Российский МИД молчит,играет в молчанку и зеркальные меры.
54
12
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575966694_279:0:3010:2048_1400x0_80_0_0_86b09d172abf4e6741c9ef73e7fe04ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, сша, в мире

"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии

15:51 19.08.2020 (обновлено: 15:53 19.08.2020)
20773
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что сейчас борьба оппозиции с действующей властью в Белоруссии переходит в затяжную фазу противостояния.
По его словам, реакция Запада и стран Балтии говорит о провале попытки быстрого захвата власти.
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Вчера, 08:00
Хитрый план Литвы: оставить Белоруссию без электричества и заработать
"Молниеносный майдан не состоялся", — написал он в Telegram.
При этом и ЕС, и США сейчас стараются маневрировать, чтобы не ошибиться в сложной ситуации, добавил парламентарий.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
18 августа, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.
4031248862
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Блаблабла.....
19 августа, 16:40
Арсений Новиков
15300259
Почему Россия не вводит санкции США,Германии,Франции за применение силы при разгоне протестующих. А Белоруссии этот ЕС думает ввести санкции.Почему Российский МИД молчит,играет в молчанку и зеркальные меры.
19 августа, 17:18
vpoz47
39030012
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
Хитрый план Литвы: оставить Белоруссию без электричества и заработать
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
Расстояние от Земли до Солнца
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину
Американский питбультерьер
Собака взяла в заложники нижегородскую семью
Общегражданский марш За свободу в Минске
Уйти от России. Кто подталкивает Белоруссию в НАТО
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз не признал результаты выборов в Белоруссии
Какао бобы и какао-крупка
В швейцарском городе прошел дождь из шоколада
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2
Города мира. Осло
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния