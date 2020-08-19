https://ria.ru/20200819/1575990917.html

"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков заявил, что сейчас борьба оппозиции с действующей властью в Белоруссии переходит в затяжную фазу противостояния. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:51

2020-08-19T15:51

2020-08-19T15:53

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

алексей пушков

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> заявил, что сейчас борьба оппозиции с действующей властью в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> переходит в затяжную фазу противостояния.По его словам, реакция Запада и стран Балтии говорит о провале попытки быстрого захвата власти. "Молниеносный майдан не состоялся", — написал он в Telegram.При этом и ЕС, и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сейчас стараются маневрировать, чтобы не ошибиться в сложной ситуации, добавил парламентарий.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента.Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек. Погибли несколько человек.

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Арсений Новиков Блаблабла..... 79

vpoz47 Почему Россия не вводит санкции США,Германии,Франции за применение силы при разгоне протестующих. А Белоруссии этот ЕС думает ввести санкции.Почему Российский МИД молчит,играет в молчанку и зеркальные меры. 54

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россия

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, алексей пушков, белоруссия, сша, в мире