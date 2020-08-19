https://ria.ru/20200819/1575990859.html

Песков объяснил частые звонки Лукашенко Путину

Владимир Путин и Александр Лукашенко постоянно обмениваются мнениями о ситуации в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:49

2020-08-19T15:49

2020-08-19T16:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> постоянно обмениваются мнениями о ситуации в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Это совершенно нормально", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему Лукашенко так часто звонит Путину.За последние пять дней главы России и Белоруссии провели четыре телефонных разговора, основной темой которых стали события в республике. Как отмечал Лукашенко, они с Путиным "одного мнения" о проходящих акциях протеста и "заварушка эта не напрасна".В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщали, что российский лидер подтвердил готовность оказать Минску содействие на основе принципов договора о создании Союзного государства, а в случае необходимости — и по линии Организации Договора о коллективной безопасности.Протесты после выборовДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших в результате массовых акций протеста. Кроме того, накануне стало известно о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах. Как уточняло <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank">Министерство внутренних дел</a>, он умер 16 августа, после того как его сбила машина.

https://ria.ru/20200819/1575993303.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

На Калине Практически год Лукашенко проводил русофобскую политику и поливал нашу страну грязью. Озвучивал угрозы и вилял хвостом перед западом. Не хотел союзного государства и народы стали не братскими, но как только припекло, так сразу «дорогой Владимир Владимирович , помогите» 125

Петр Грин Трусостью? 41

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире