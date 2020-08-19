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В "Матросской тишине" нашли тело заключенного
Арестант СИЗО-1 Москвы ("Матросская тишина") 1993 года рождения обнаружен без признаков жизни в одной из камер изолятора, по предварительным данным, он покончил РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:40
2020-08-19T19:24
матросская тишина
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Арестант СИЗО-1 <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ("Матросская тишина") 1993 года рождения обнаружен без признаков жизни в одной из камер изолятора, по предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в среду РИА Новости в столичном УФСИН.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело арестанта было обнаружено в туалете камеры. Собеседник агентства добавил, что мужчина являлся обвиняемым по статьям "Кража" и "Грабеж", ранее уже был судим.
и вся страна теперь должна расстроиться?
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матросская тишина, москва, происшествия

В "Матросской тишине" нашли тело заключенного

15:40 19.08.2020 (обновлено: 19:24 19.08.2020)
16520
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Арестант СИЗО-1 Москвы ("Матросская тишина") 1993 года рождения обнаружен без признаков жизни в одной из камер изолятора, по предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в среду РИА Новости в столичном УФСИН.

"Восемнадцатого августа в одной из камер СИЗО-1 города Москвы был обнаружен подозреваемый Е., 1993 года рождения, без признаков жизни. Реанимационные мероприятия проводились в течение часа, но результатов не принесли. Признаков насильственной смерти не обнаружено. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, подозреваемый совершил суицид", — пояснили в ведомстве.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело арестанта было обнаружено в туалете камеры. Собеседник агентства добавил, что мужчина являлся обвиняемым по статьям "Кража" и "Грабеж", ранее уже был судим.
8817211031
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Матросская тишинаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
и вся страна теперь должна расстроиться?
19 августа, 15:48
О Ольга Занкова
222105
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