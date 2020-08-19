https://ria.ru/20200819/1575990014.html

В "Матросской тишине" нашли тело заключенного

Арестант СИЗО-1 Москвы ("Матросская тишина") 1993 года рождения обнаружен без признаков жизни в одной из камер изолятора, по предварительным данным, он покончил РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:40

2020-08-19T15:40

2020-08-19T19:24

матросская тишина

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Арестант СИЗО-1 <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ("Матросская тишина") 1993 года рождения обнаружен без признаков жизни в одной из камер изолятора, по предварительным данным, он покончил с собой, сообщили в среду РИА Новости в столичном УФСИН.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело арестанта было обнаружено в туалете камеры. Собеседник агентства добавил, что мужчина являлся обвиняемым по статьям "Кража" и "Грабеж", ранее уже был судим.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матросская тишина, москва, происшествия