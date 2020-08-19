https://ria.ru/20200819/1575989866.html
В швейцарском городе прошел дождь из шоколада
В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Житель города поделился с местным изданием Oltner Tagblatt фотографиями, на которых... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:38
2020-08-19T15:38
2020-08-19T15:44
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Житель города поделился с местным изданием <a href="https://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/olten/kakao-regen-im-oltner-industriequartier-lueftungsanlage-ist-schuld-138761604#" target="_blank" rel="nofollow noopener">Oltner Tagblatt</a> фотографиями, на которых видно, как коричневые капли покрыли его автомобиль.Как выяснилось, причиной "шоколадного дождя" стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli. Хлопья какао попали в воздух и разлетелись по округе из-за сильного ветра.Пресс-служба фабрики подтвердила изданию проблему и уточнила, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Также представители завода пообещали быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.
https://ria.ru/20200307/1568287893.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, швейцария, в мире