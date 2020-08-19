Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200819/1575989866.html
В швейцарском городе прошел дождь из шоколада
В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Житель города поделился с местным изданием Oltner Tagblatt фотографиями, на которых... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:38
2020-08-19T15:44
туризм
новости - туризм
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575986382_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_ff8bdaf4aa85b8855f0a6072b83f62bc.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Житель города поделился с местным изданием <a href="https://www.oltnertagblatt.ch/solothurn/olten/kakao-regen-im-oltner-industriequartier-lueftungsanlage-ist-schuld-138761604#" target="_blank" rel="nofollow noopener">Oltner Tagblatt</a> фотографиями, на которых видно, как коричневые капли покрыли его автомобиль.Как выяснилось, причиной "шоколадного дождя" стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt &amp; Sprüngli. Хлопья какао попали в воздух и разлетелись по округе из-за сильного ветра.Пресс-служба фабрики подтвердила изданию проблему и уточнила, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Также представители завода пообещали быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.
https://ria.ru/20200307/1568287893.html
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575986382_63:0:2792:2047_1400x0_80_0_0_6d99d8b3b5f4d579234af75890038cde.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, швейцария, в мире

В швейцарском городе прошел дождь из шоколада

15:38 19.08.2020 (обновлено: 15:44 19.08.2020)
9405
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКакао бобы и какао-крупка
Какао бобы и какао-крупка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В швейцарском Ольтене выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Житель города поделился с местным изданием Oltner Tagblatt фотографиями, на которых видно, как коричневые капли покрыли его автомобиль.
Как выяснилось, причиной "шоколадного дождя" стал сбой в вентиляционной системе завода Lindt & Sprüngli. Хлопья какао попали в воздух и разлетелись по округе из-за сильного ветра.
Пресс-служба фабрики подтвердила изданию проблему и уточнила, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Также представители завода пообещали быстро устранить последствия и отмыть автомобили от шоколада.
Дегустация вина
7 марта, 13:54
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
2511913236
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Американский питбультерьер
Собака взяла в заложники нижегородскую семью
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Адвокат Ефремова журналистам: Вы показываете на всю страну свою воспитанность
Адвокат Ефремова вступил в перепалку с журналистами
Расстояние от Земли до Солнца
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
Названы отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской
Перевязка пациента
По рекомендации врачей родственники сутки лили воду на умирающего мужчину
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
Восприятие времени
Обратный отсчет. Почему с возрастом время течет быстрее
Банкноты номиналом 5000 рублей
Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Хасбулатов рассказал, как Горбачев мог частично сохранить СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния