К делу Ефремова приобщили отзыв эксперта о повлиявшем на ДТП спутнике
15:35 19.08.2020 (обновлено: 22:11 19.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пресненский суд приобщил к материалам дела артиста Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее адвокат Эльман Пашаев предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков. "Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", - зачитал адвокат отзыв.
В экспертизе также указано, что "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем".
"Отзыв приобщается к материалам дела, эксперт будет допрошен", - решила судья Елена Абрамова.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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