https://ria.ru/20200819/1575989702.html

К делу Ефремова приобщили отзыв эксперта о повлиявшем на ДТП спутнике

Пресненский суд приобщил к материалам дела артиста Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:35

2020-08-19T15:35

2020-08-19T22:11

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресненский суд приобщил к материалам дела артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков. "Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", - зачитал адвокат отзыв.В экспертизе также указано, что "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем"."Отзыв приобщается к материалам дела, эксперт будет допрошен", - решила судья Елена Абрамова.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200819/1575980330.html

https://ria.ru/20200818/1575960964.html

Владимир Белогорский Бред. Безграмотный. Проплаченный. Ещё раз повторю - ни у пьяницы и наркомана, ни у его адвоката нет совести и чести! 68

Чипалина Лукин Ну и цирк. Короче во всём виноваты иноплатианы. 38

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия