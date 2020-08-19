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https://ria.ru/20200819/1575989702.html
К делу Ефремова приобщили отзыв эксперта о повлиявшем на ДТП спутнике
Пресненский суд приобщил к материалам дела артиста Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:35
2020-08-19T22:11
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресненский суд приобщил к материалам дела артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков. "Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", - зачитал адвокат отзыв.В экспертизе также указано, что "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем"."Отзыв приобщается к материалам дела, эксперт будет допрошен", - решила судья Елена Абрамова.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1575980330.html
https://ria.ru/20200818/1575960964.html
Бред. Безграмотный. Проплаченный. Ещё раз повторю - ни у пьяницы и наркомана, ни у его адвоката нет совести и чести!
68
Ну и цирк. Короче во всём виноваты иноплатианы.
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

К делу Ефремова приобщили отзыв эксперта о повлиявшем на ДТП спутнике

15:35 19.08.2020 (обновлено: 22:11 19.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пресненский суд приобщил к материалам дела артиста Михаила Ефремова отзыв специалиста, указавшего на возможность повлиять на управление автомобилем через спутник, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее адвокат Эльман Пашаев предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков. "Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", - зачитал адвокат отзыв.
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
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В экспертизе также указано, что "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем".
"Отзыв приобщается к материалам дела, эксперт будет допрошен", - решила судья Елена Абрамова.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
18 августа, 23:26
СМИ раскрыли козырь Пашаева в деле Ефремова
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Обсудить 20
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Бред. Безграмотный. Проплаченный. Ещё раз повторю - ни у пьяницы и наркомана, ни у его адвоката нет совести и чести!
19 августа, 15:38
Владимир Белогорский
6301400
Ну и цирк. Короче во всём виноваты иноплатианы.
19 августа, 15:38
Чипалина Лукин
19181000
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