https://ria.ru/20200819/1575989541.html

В Белоруссии создали "народно-патриотическое движение"

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что во избежание раскола республики... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:30

2020-08-19T15:30

2020-08-19T15:30

протесты в белоруссии

олег гайдукевич

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Депутат нижней палаты парламента <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер Либерально-демократической партии <a href="http://ria.ru/person_oleg-gaydukevich/" target="_blank" data-auto="true">Олег Гайдукевич</a> заявил РИА Новости, что во избежание раскола республики создал "народно-патриотическое движение"."Мы создали народно-патриотическое движение – более широкое, чем политическая партия. В него могут вступать все желающие. Впереди у нашей страны – интересные политические события, так что свои цели и задачи мы обозначили. Наше движение уже включилось в общественную жизни страны и будет участвовать во всех выборах, будет предлагать свою программу, отстаивать позицию в парламенте и в местных советах. Я действующий депутат и у меня такая возможность есть. Мы сделаем все, чтобы страну не расколоть, постараемся быть той силой, которая всех объединит", - сказал Гайдукевич.На вопрос, создано ли данное движение в противовес оппозиционному совету по трансферу власти, Гайдукевич ответил отрицательно. "То, что там (в оппозиции – ред.) создали, я вообще не знаю, на что это может влиять и каким образом. Любые вопросы в стране должны решаться через парламент, Совмин, с учетом конституции и законодательства – только так", - подчеркнул депутат.Гайдукевич предлагает, чтобы площадкой для диалога в обществе стал парламент. "Мы вместе должны двигаться дальше – работать над конституцией, избирательным законодательством. Но все это должно происходить по двум принципам: это должны делать только белорусы в рамках своего национального законодательства и по закону, без вмешательства извне и без посредников каких-то, которые появились. Давайте скажем правду: ни одна страна, которая предлагает посреднические услуги, не думает о нас, а думает только себе, везде геополитика правит", - сказал депутат.При этом он заверил, что народно-патриотическое движение будет критиковать власть, указывать ей на ошибки и недостатки, и это, по мнению парламентария, абсолютно ничему не помешает.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200810/1575600237.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег гайдукевич, белоруссия, в мире