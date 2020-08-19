https://ria.ru/20200819/1575989167.html

У здания Еврокомиссии прошла акция белорусской оппозиции

Десятки сторонников белорусской оппозиции, проживающих в Бельгии, собрались в среду перед зданием Европейской комиссии в Брюсселе, чтобы выразить протест против РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:23

2020-08-19T15:23

2020-08-19T15:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

евросовет

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

владимир путин

бельгия

белоруссия

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Десятки сторонников белорусской оппозиции, проживающих в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>, собрались в среду перед зданием Европейской комиссии в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, чтобы выразить протест против происходящего в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и потребовать санкций против действующих властей.Акция приурочена к виртуальной встрече глав государств и правительств ЕС, на которой в среду обсуждается ситуация в Белоруссии.Участники призывали <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> оказать поддержку белорусскому народу и ввести санкции в отношении нынешней власти, но таким образом, чтобы граждане страны не пострадали. Некоторые говорили о том, что в случае смены власти белорусы, живущие за рубежом, могут вернуться на родину."Даже если нам будет хуже в экономическом плане несколько лет, у нас такой трудолюбивый, умный и креативный народ – мы справимся", - сказала участница акции Татьяна Москалева.Лидеры ЕС обсуждают в среду в режиме видеоконференции ситуацию в Белоруссии после президентских выборов, а также введение индивидуальных санкций за непропорциональное применение силы против демонстрантов и фальсификацию результатов голосования.С инициативой проведения саммита в понедельник выступил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>. По его словам, такое решение он принял в связи со "стремительно развивающейся ситуацией в Белоруссии". Накануне встречи Мишель провел телефонный разговор с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, в ходе которого глава Евросовета обсудил Белоруссию и договорился продолжить контакты с Россией по итогам саммита.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Ольга Занкова обалденно. Собраться, чтобы потребовать санкций против собственной Родины и народа. Понятно же, что санкции ударят и по людям... В свое время Солженицын требовал от США воевать с СССР.. это, видимо, любимое занятие протестунов всех времен 20

Алексей ""Даже если нам будет хуже в экономическом плане несколько лет..."- сильно сказано)) Значит готовы без зарплаты, без продуктов, без медицины и т.д. пожить. А может эта оппозиция с себя начнет и поживет без денег несколько лет, покажет пример ))) 18

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брюссель

бельгия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, евросовет, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, владимир путин, бельгия, белоруссия, в мире