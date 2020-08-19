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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575989167.html
У здания Еврокомиссии прошла акция белорусской оппозиции
Десятки сторонников белорусской оппозиции, проживающих в Бельгии, собрались в среду перед зданием Европейской комиссии в Брюсселе, чтобы выразить протест против РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:23
2020-08-19T15:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
евросовет
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
владимир путин
бельгия
белоруссия
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Десятки сторонников белорусской оппозиции, проживающих в <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>, собрались в среду перед зданием Европейской комиссии в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>, чтобы выразить протест против происходящего в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и потребовать санкций против действующих властей.Акция приурочена к виртуальной встрече глав государств и правительств ЕС, на которой в среду обсуждается ситуация в Белоруссии.Участники призывали <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> оказать поддержку белорусскому народу и ввести санкции в отношении нынешней власти, но таким образом, чтобы граждане страны не пострадали. Некоторые говорили о том, что в случае смены власти белорусы, живущие за рубежом, могут вернуться на родину."Даже если нам будет хуже в экономическом плане несколько лет, у нас такой трудолюбивый, умный и креативный народ – мы справимся", - сказала участница акции Татьяна Москалева.Лидеры ЕС обсуждают в среду в режиме видеоконференции ситуацию в Белоруссии после президентских выборов, а также введение индивидуальных санкций за непропорциональное применение силы против демонстрантов и фальсификацию результатов голосования.С инициативой проведения саммита в понедельник выступил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>. По его словам, такое решение он принял в связи со "стремительно развивающейся ситуацией в Белоруссии". Накануне встречи Мишель провел телефонный разговор с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, в ходе которого глава Евросовета обсудил Белоруссию и договорился продолжить контакты с Россией по итогам саммита.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
обалденно. Собраться, чтобы потребовать санкций против собственной Родины и народа. Понятно же, что санкции ударят и по людям... В свое время Солженицын требовал от США воевать с СССР.. это, видимо, любимое занятие протестунов всех времен
20
""Даже если нам будет хуже в экономическом плане несколько лет..."- сильно сказано)) Значит готовы без зарплаты, без продуктов, без медицины и т.д. пожить. А может эта оппозиция с себя начнет и поживет без денег несколько лет, покажет пример )))
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брюссель
бельгия
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светлана тихановская, евросовет, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, владимир путин, бельгия, белоруссия, в мире

У здания Еврокомиссии прошла акция белорусской оппозиции

15:23 19.08.2020 (обновлено: 15:52 19.08.2020)
870
© РИА НовостиМитинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
© РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Десятки сторонников белорусской оппозиции, проживающих в Бельгии, собрались в среду перед зданием Европейской комиссии в Брюсселе, чтобы выразить протест против происходящего в Белоруссии и потребовать санкций против действующих властей.
Акция приурочена к виртуальной встрече глав государств и правительств ЕС, на которой в среду обсуждается ситуация в Белоруссии.
Участники призывали Евросоюз оказать поддержку белорусскому народу и ввести санкции в отношении нынешней власти, но таким образом, чтобы граждане страны не пострадали. Некоторые говорили о том, что в случае смены власти белорусы, живущие за рубежом, могут вернуться на родину.
"Даже если нам будет хуже в экономическом плане несколько лет, у нас такой трудолюбивый, умный и креативный народ – мы справимся", - сказала участница акции Татьяна Москалева.
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Лидеры ЕС обсуждают в среду в режиме видеоконференции ситуацию в Белоруссии после президентских выборов, а также введение индивидуальных санкций за непропорциональное применение силы против демонстрантов и фальсификацию результатов голосования.
С инициативой проведения саммита в понедельник выступил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, такое решение он принял в связи со "стремительно развивающейся ситуацией в Белоруссии". Накануне встречи Мишель провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого глава Евросовета обсудил Белоруссию и договорился продолжить контакты с Россией по итогам саммита.
© РИА НовостиМитинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
© РИА Новости
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвросоветАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзВладимир ПутинБельгияБелоруссияВ мире
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обалденно. Собраться, чтобы потребовать санкций против собственной Родины и народа. Понятно же, что санкции ударят и по людям... В свое время Солженицын требовал от США воевать с СССР.. это, видимо, любимое занятие протестунов всех времен
19 августа, 15:32
О Ольга Занкова
1900001
""Даже если нам будет хуже в экономическом плане несколько лет..."- сильно сказано)) Значит готовы без зарплаты, без продуктов, без медицины и т.д. пожить. А может эта оппозиция с себя начнет и поживет без денег несколько лет, покажет пример )))
19 августа, 15:37
ААлексей
1710000
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