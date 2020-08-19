Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
15:21 19.08.2020 (обновлено: 15:26 19.08.2020)
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну "боевиков и оружие", а также средства на финансирование протестов, передает Sputnik Беларусь.
"Поручаю государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. "Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - добавил Лукашенко.
Погранслужбы, "помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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