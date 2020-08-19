https://ria.ru/20200819/1575989031.html

Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:21

2020-08-19T15:21

2020-08-19T15:26

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> по итогам Совбеза поручил государственному пограничному комитету усилить охрану границы, чтобы не пустить в страну "боевиков и оружие", а также средства на финансирование протестов, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045505589/Granitsy-besporyadki-i-rabotniki-gosTV-Lukashenko-narezal-zadachi-na-Sovbeze.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Поручаю государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", - сказал Лукашенко.Он отметил, что в том числе эти деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. "Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - добавил Лукашенко.Погранслужбы, "помимо спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных финансовых потоков и каналов".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире