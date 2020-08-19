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В Госдуме сожалеют о высылке российского дипломата из Норвегии
Высылка российского дипломата из Норвегии создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия двух стран, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:13
2020-08-19T15:13
леонид слуцкий
госдума рф
осло
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Высылка российского дипломата из Норвегии создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия двух стран, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.Решение о высылке российского дипломата из <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> - продолжение череды скандалов, все это может быть следствием общей русофобской истерии, культивируемой на Западе, заявил журналистам председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам Леонид Слуцкий."Решение о высылке российского дипломата из Норвегии стало продолжением череды дипломатических скандалов, которые в последние несколько месяцев сотрясают ряд европейских стран. Везде один и тот же почерк - бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон-грата с предварительным анонсом в СМИ. Все это может быть следствием общей русофобской истерии, активно культивируемой на Западе", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20200819/1575985470.html
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осло
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леонид слуцкий, госдума рф, осло, норвегия, в мире

В Госдуме сожалеют о высылке российского дипломата из Норвегии

15:13 19.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Высылка российского дипломата из Норвегии создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия двух стран, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.
Владимир Джабаров
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"В данном конкретном случае, уверен, Россия даст адекватный ответ на принципах взаимности. Безусловно, все это не способствует улучшению российско-норвежских отношений, создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия. Остается только сожалеть", - сказал Слуцкий журналистам.
Решение о высылке российского дипломата из Норвегии - продолжение череды скандалов, все это может быть следствием общей русофобской истерии, культивируемой на Западе, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение о высылке российского дипломата из Норвегии стало продолжением череды дипломатических скандалов, которые в последние несколько месяцев сотрясают ряд европейских стран. Везде один и тот же почерк - бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон-грата с предварительным анонсом в СМИ. Все это может быть следствием общей русофобской истерии, активно культивируемой на Западе", - сказал Слуцкий.
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Леонид СлуцкийГосдума РФОслоНорвегияВ мире
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