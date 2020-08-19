https://ria.ru/20200819/1575988500.html

В Госдуме сожалеют о высылке российского дипломата из Норвегии

Высылка российского дипломата из Норвегии создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия двух стран, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:13

2020-08-19T15:13

2020-08-19T15:13

леонид слуцкий

госдума рф

осло

норвегия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_e60ccb84e78045d2ec5b91862150e24e.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Высылка российского дипломата из Норвегии создает негативный фон для межгосударственного взаимодействия двух стран, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Министерство иностранных дел Норвегии ранее подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.Решение о высылке российского дипломата из <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> - продолжение череды скандалов, все это может быть следствием общей русофобской истерии, культивируемой на Западе, заявил журналистам председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам Леонид Слуцкий."Решение о высылке российского дипломата из Норвегии стало продолжением череды дипломатических скандалов, которые в последние несколько месяцев сотрясают ряд европейских стран. Везде один и тот же почерк - бездоказательные обвинения и громкие объявления персонами нон-грата с предварительным анонсом в СМИ. Все это может быть следствием общей русофобской истерии, активно культивируемой на Западе", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20200819/1575985470.html

https://ria.ru/20200819/1575985175.html

1

осло

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, госдума рф, осло, норвегия, в мире