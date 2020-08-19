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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575988459.html
Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2
Немецкие ученые открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку, сообщил журнал Science. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:12
2020-08-19T21:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Немецкие ученые открыли неизвестный механизм попадания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> в клетку, сообщил журнал <a href="https://phys.org/news/2020-08-sars-cov-protein-virus-ability-infect.html" target="_blank">Science.</a>В ходе исследования с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики специалисты выяснили, что знаменитые "шипы", из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые.Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или "белка-шипа", в которой содержится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных "сустава": "бедро", "колено" и "голеностоп".Подобная гибкость позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой, утверждают ученые."Как воздушный шар на веревке, "шипы" движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой", — пояснила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.Количество зараженных в мире приближается к 22 миллионам, жертвами вируса стали 775 тысяч человек.В России число инфицированных составляет порядка 937 тысяч, при этом около 750 тысяч человек выздоровели, скончались 15 тысяч человек.На прошлой неделе президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной специалистами российского Центра имени Гамалеи.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200819/1575985860.html
https://ria.ru/20200817/1575859122.html
Редакторы, может все-таки по поверхности клетки шипы движутся, а не по поверхности вируса? А то получается, что ноги у вируса по нему и ходят.
73
Вирус с короной, да ещё и на ножках. Царь да и только.
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германия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
коронавирус covid-19, германия

Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2

15:12 19.08.2020 (обновлено: 21:48 19.08.2020)
615248
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Немецкие ученые открыли неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку, сообщил журнал Science.
В ходе исследования с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики специалисты выяснили, что знаменитые "шипы", из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые.
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Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или "белка-шипа", в которой содержится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных "сустава": "бедро", "колено" и "голеностоп".
Подобная гибкость позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для соединения с целевой клеткой, утверждают ученые.
"Как воздушный шар на веревке, "шипы" движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой", — пояснила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.
Количество зараженных в мире приближается к 22 миллионам, жертвами вируса стали 775 тысяч человек.
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В России число инфицированных составляет порядка 937 тысяч, при этом около 750 тысяч человек выздоровели, скончались 15 тысяч человек.
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной специалистами российского Центра имени Гамалеи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Германия
Популярные комментарии
Редакторы, может все-таки по поверхности клетки шипы движутся, а не по поверхности вируса? А то получается, что ноги у вируса по нему и ходят.
19 августа, 16:40
Александр Харламов
44233003
Вирус с короной, да ещё и на ножках. Царь да и только.
19 августа, 15:45
Natalia Bikowa
41141004
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