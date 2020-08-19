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Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:07
2020-08-19T21:58
россия
uniper
северный поток — 2
турецкий поток
михаил попов
газпром
москва
владивосток
shell
сша
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank"><u>"Северного потока </u>— <u>2"</u></a><u>, </u>сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Popov/">Михаил Попов</a></u>.Речь идет об "Академике Черском" и судах обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко" на переходе из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> весной этого года. Еще один трубоукладчик "Фортуна" прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> в июле.Сейчас "Академик Черский" находится в немецком порту Мукран. Он шел в Германию длинным маршрутом из <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения."Северный поток — 2" — это масштабный проект газопровода из России в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a> по дну <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/">Балтийского моря</a>. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что <a href="http://ria.ru/location_Denmark/">Дания</a> долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды. В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов.В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "<u><a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/">Турецкого потока</a></u>". Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Позже палата представителей конгресса США и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюз</a> свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
https://ria.ru/20200710/1574131183.html
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россия, uniper, северный поток — 2, турецкий поток, михаил попов, газпром, москва, владивосток, shell, сша, калининград, безопасность

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда

15:07 19.08.2020 (обновлено: 21:58 19.08.2020)
178408
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.

"Именно их присутствие позволило избежать недружественных действий со стороны кораблей иностранных флотов. Интерес к этому мероприятию с их стороны был большой", — добавил он.

Речь идет об "Академике Черском" и судах обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко" на переходе из Владивостока в Калининград весной этого года. Еще один трубоукладчик "Фортуна" прибыл в Германию в июле.
Сейчас "Академик Черский" находится в немецком порту Мукран. Он шел в Германию длинным маршрутом из Находки через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
10 июля, 08:00
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
"Северный поток — 2" — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.
В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов.
В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
Позже палата представителей конгресса США и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
180456194665
Обсудить 77
РоссияUniperСеверный поток — 2Турецкий потокМихаил ПоповГазпромМоскваВладивостокShellСШАКалининградБезопасность
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