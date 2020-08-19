https://ria.ru/20200819/1575988114.html

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда

Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:07

2020-08-19T15:07

2020-08-19T21:58

россия

uniper

северный поток — 2

турецкий поток

михаил попов

газпром

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shell

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве <a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank"><u>"Северного потока </u>— <u>2"</u></a><u>, </u>сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Popov/">Михаил Попов</a></u>.Речь идет об "Академике Черском" и судах обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко" на переходе из <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a> весной этого года. Еще один трубоукладчик "Фортуна" прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> в июле.Сейчас "Академик Черский" находится в немецком порту Мукран. Он шел в Германию длинным маршрутом из <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения."Северный поток — 2" — это масштабный проект газопровода из России в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a> по дну <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/">Балтийского моря</a>. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что <a href="http://ria.ru/location_Denmark/">Дания</a> долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды. В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов.В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "<u><a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/">Турецкого потока</a></u>". Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Позже палата представителей конгресса США и сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/">Евросоюз</a> свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20200710/1574131183.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, uniper, северный поток — 2, турецкий поток, михаил попов, газпром, москва, владивосток, shell, сша, калининград, безопасность