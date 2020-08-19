https://ria.ru/20200819/1575987669.html

В Подмосковье фиксируют снижение количества трудовых мигрантов

Свыше 701 тысячи иностранных граждан встало на миграционный учет на территории Московской области с января по июль 2020 года, что почти в 1,5 раза ниже, чем за... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T15:02

2020-08-19T15:02

2020-08-19T15:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Свыше 701 тысячи иностранных граждан встало на миграционный учет на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с января по июль 2020 года, что почти в 1,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, за указанный период подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области выдано 99484 патента на осуществление трудовой деятельности и 2109 разрешений на работу. Количество задействованных трудовых мигрантов на территории Московской области сократилось на 34423 человека. По состоянию на 1 августа 2020 года, в различных отраслях экономики трудоустроено 201199 иностранных граждан, из них на основании патентов – 187278, с разрешениями на работу – 5644."Снижение количества обращений за оформлением патента и консультациями зафиксировано также и в ГБУ МО "Единый миграционный центр Московской области". За 7 месяцев 2020 года в адрес центра поступило 101341 заявление от иностранных граждан. Данный показатель меньше прошлогоднего в 1,5 раза. В общественную приемную учреждения за консультациями обратились 60626 иностранных граждан, что на 4,1 % меньше, чем в прошлом году", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Романа Картаева.

https://ria.ru/20200803/1575309260.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество