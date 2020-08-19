https://ria.ru/20200819/1575986735.html
Помощник Лукашенко оценил последствия выхода из Союзного государства
Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы Белоруссии около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:49
2020-08-19T14:49
2020-08-19T14:53
союзное государство
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1400x0_80_0_0_b37e58cc9b69e443d5a53b6e65e54fb0.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Валерий Бельский.Бельский заявил, что сбои в работе экономики не сулят ничего хорошего белорусскому народу.Он добавил, что это еще цветочки. "Похудевшие расчетные листы быстро приведут в чувства тех, кто выбрал радикальный путь", - добавил помощник Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200818/1575949744.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Виталий Мальков
Запад конечно вам поможет. Сначала МВФ денег даст, а потом скажет отдать. А отдавать нечем. Не беда. Реформы западные помогут: - увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, приватизации гос предприятий и их уничтожение, ну и землю продать не забудьте...
50
Деда Паша
Если белорусские евреи желают выйти из союза . То пусть уходят и едут туда где растут пальмы..Мы не полезем к ним на пальмы, что бы уговаривать их вернутся в союз…!!!
21
10
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_151:0:2818:2000_1400x0_80_0_0_19fb73f27be97d56fc98d3c4db1071f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы Белоруссии
около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента Александра Лукашенко
Валерий Бельский.
"Однако, предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала С.Тихановская. Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог - утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса", - приводит Sputnik Беларусь слова Бельского.
"Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум. Может, Запад нам поможет? Ответ на этот вопрос следует искать в опыте взаимоотношений ЕС и Украины, коллективного Запада и Грузии. Граждане этих государств, кстати, настойчиво призывали: "Белорусы, не совершайте ошибок"", - подчеркнул он.
Бельский заявил, что сбои в работе экономики не сулят ничего хорошего белорусскому народу.
"У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы, сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы. К чему ведет "разрушение старого мира", всем понятно из истории. Некоторые заводаторы уличного протеста уже на той стадии политической эволюции, что используют лозунги 100-летней давности: отберем имущество у чиновников и отдадим пострадавшим от "репрессий", - цитирует слова Бельского Sputnik Беларусь.
Он добавил, что это еще цветочки. "Похудевшие расчетные листы быстро приведут в чувства тех, кто выбрал радикальный путь", - добавил помощник Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>