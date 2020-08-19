https://ria.ru/20200819/1575986735.html

Помощник Лукашенко оценил последствия выхода из Союзного государства

Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы Белоруссии около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:49

2020-08-19T14:49

2020-08-19T14:53

союзное государство

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1400x0_80_0_0_b37e58cc9b69e443d5a53b6e65e54fb0.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Валерий Бельский.Бельский заявил, что сбои в работе экономики не сулят ничего хорошего белорусскому народу.Он добавил, что это еще цветочки. "Похудевшие расчетные листы быстро приведут в чувства тех, кто выбрал радикальный путь", - добавил помощник Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

https://ria.ru/20200818/1575949744.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Виталий Мальков Запад конечно вам поможет. Сначала МВФ денег даст, а потом скажет отдать. А отдавать нечем. Не беда. Реформы западные помогут: - увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, приватизации гос предприятий и их уничтожение, ну и землю продать не забудьте... 50

Деда Паша Если белорусские евреи желают выйти из союза . То пусть уходят и едут туда где растут пальмы..Мы не полезем к ним на пальмы, что бы уговаривать их вернутся в союз…!!! 21

10

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире