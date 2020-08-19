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Союзное государство
https://ria.ru/20200819/1575986735.html
Помощник Лукашенко оценил последствия выхода из Союзного государства
Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы Белоруссии около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:49
2020-08-19T14:53
союзное государство
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Валерий Бельский.Бельский заявил, что сбои в работе экономики не сулят ничего хорошего белорусскому народу.Он добавил, что это еще цветочки. "Похудевшие расчетные листы быстро приведут в чувства тех, кто выбрал радикальный путь", - добавил помощник Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200818/1575949744.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Запад конечно вам поможет. Сначала МВФ денег даст, а потом скажет отдать. А отдавать нечем. Не беда. Реформы западные помогут: - увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, приватизации гос предприятий и их уничтожение, ну и землю продать не забудьте...
50
Если белорусские евреи желают выйти из союза . То пусть уходят и едут туда где растут пальмы..Мы не полезем к ним на пальмы, что бы уговаривать их вернутся в союз…!!!
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белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Помощник Лукашенко оценил последствия выхода из Союзного государства

14:49 19.08.2020 (обновлено: 14:53 19.08.2020)
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
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© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Отказ Минска от Союзного государства с РФ стоил бы Белоруссии около 25% ВВП, означал бы переход на мировые цены на нефть и газ, заявил помощник президента Александра Лукашенко Валерий Бельский.

"Однако, предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала С.Тихановская. Например: "Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство". Предсказуемый итог - утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса", - приводит Sputnik Беларусь слова Бельского.

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"Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум. Может, Запад нам поможет? Ответ на этот вопрос следует искать в опыте взаимоотношений ЕС и Украины, коллективного Запада и Грузии. Граждане этих государств, кстати, настойчиво призывали: "Белорусы, не совершайте ошибок"", - подчеркнул он.

Бельский заявил, что сбои в работе экономики не сулят ничего хорошего белорусскому народу.

"У протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия. Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы, сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы. К чему ведет "разрушение старого мира", всем понятно из истории. Некоторые заводаторы уличного протеста уже на той стадии политической эволюции, что используют лозунги 100-летней давности: отберем имущество у чиновников и отдадим пострадавшим от "репрессий", - цитирует слова Бельского Sputnik Беларусь.

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Он добавил, что это еще цветочки. "Похудевшие расчетные листы быстро приведут в чувства тех, кто выбрал радикальный путь", - добавил помощник Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Союзное государствоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Запад конечно вам поможет. Сначала МВФ денег даст, а потом скажет отдать. А отдавать нечем. Не беда. Реформы западные помогут: - увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, приватизации гос предприятий и их уничтожение, ну и землю продать не забудьте...
19 августа, 15:07
ВМВиталий Мальков
4900001
Если белорусские евреи желают выйти из союза . То пусть уходят и едут туда где растут пальмы..Мы не полезем к ним на пальмы, что бы уговаривать их вернутся в союз…!!!
19 августа, 15:07
Деда Паша
1910001
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