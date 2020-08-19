https://ria.ru/20200819/1575986629.html

Лукашенко ожидает поддержки от "Беларуськалия", заявил его помощник

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский на фоне забастовки "Беларуськалия" заявил, что глава государства всегда уделял приоритетное РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:47

2020-08-19T14:47

2020-08-19T14:47

протесты в белоруссии

светлана тихановская

беларуськалий

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Помощник президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> Валерий Бельский на фоне забастовки "<a href="https://ria.ru/organization_Belaruskalijj" target="_blank">Беларуськалия</a>" заявил, что глава государства всегда уделял приоритетное внимание поддержке этого предприятия и вправе ждать взаимности."Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом", - приводит госагентство <u><a href="https://www.belta.by/">Белта</a></u> слова Бельского.Он добавил, что многие контракты "Беларуськалия" при изобилии предложения на рынке появились "под Лукашенко".Ранее РИА Новости сообщали в стачечном комитете предприятия, что технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены. Часть работников предприятия выступила с инициативой забастовки, они планировали постепенно и безопасно полностью остановить работу предприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200813/1575698597.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире