Лукашенко ожидает поддержки от "Беларуськалия", заявил его помощник
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский на фоне забастовки "Беларуськалия" заявил, что глава государства всегда уделял приоритетное внимание поддержке этого предприятия и вправе ждать взаимности.
"Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом", - приводит госагентство Белта слова Бельского.
Он добавил, что многие контракты "Беларуськалия" при изобилии предложения на рынке появились "под Лукашенко".
"Тот же индикативный китайский, за который боролись основные поставщики. Хочется надеяться, что у солигорчан не утрачено понимание роли главы государства в своем коммерческом успехе и благосостоянии. Просто не верю, что может быть по-другому. Люди, спускающиеся на километровую глубину, каждый день рискуют жизнью. У них обостренное понимание справедливости и взаимопомощи, чувства локтя. Это большая сила. Помощь усилиям главы государства именно от шахтеров может обеспечить консолидацию общества. Друг познается в беде. На протяжении всего периода нахождения на своем посту президент первостепенное внимание уделял поддержке "Беларуськалия" и вправе ждать взаимности", - подчеркнул помощник Лукашенко.
Ранее РИА Новости сообщали в стачечном комитете предприятия, что технологические процессы на одном из крупнейших мировых производителей калийных удобрений "Беларуськалии" частично приостановлены. Часть работников предприятия выступила с инициативой забастовки, они планировали постепенно и безопасно полностью остановить работу предприятия.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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