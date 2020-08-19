https://ria.ru/20200819/1575986594.html
Лукашенко поручил Минобороны следить за передвижением войск НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:47
2020-08-19T14:47
2020-08-19T15:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
нато
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения."Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> на территорию Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься", - цитирует в среду Лукашенко агентство <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045505589/Granitsy-besporyadki-i-rabotniki-gosTV-Lukashenko-narezal-zadachi-na-Sovbeze.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Он заявил, что "обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши вооруженные силы и технику на направления их передвижения"."То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, в гродненском направлении (запад Белоруссии – ред.). Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске", - добавил белорусский президент."Барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - сказал Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, нато, белоруссия, в мире