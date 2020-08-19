https://ria.ru/20200819/1575986558.html

В МИД Норвегии подтвердили высылку российского дипломата

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:47

2020-08-19T14:47

2020-08-19T14:47

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении."Мы проинформировали российского посла в Осло, что один из дипломатов России был объявлен персоной нон грата и будет выслан из Норвегии", - сообщили в пресс-службе МИД королевства.Ранее глава департамента коммуникаций <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.Согласно информации норвежского дипведомства, в Осло ожидают, что вышеуказанный российский дипломат покинет <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегию</a> "до конца текущей недели".В посольстве РФ в Осло ранее отказались комментировать РИА Новости информацию о возможной высылке одного из дипломатов РФ.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20200819/1575985175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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