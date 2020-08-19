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В МИД Норвегии подтвердили высылку российского дипломата
Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:47
2020-08-19T14:47
россия
мид норвегии
москва
осло
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении."Мы проинформировали российского посла в Осло, что один из дипломатов России был объявлен персоной нон грата и будет выслан из Норвегии", - сообщили в пресс-службе МИД королевства.Ранее глава департамента коммуникаций <a href="http://ria.ru/organization_MID_Norvegii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Норвегии</a> Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.Согласно информации норвежского дипведомства, в Осло ожидают, что вышеуказанный российский дипломат покинет <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегию</a> "до конца текущей недели".В посольстве РФ в Осло ранее отказались комментировать РИА Новости информацию о возможной высылке одного из дипломатов РФ.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20200819/1575985175.html
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россия, мид норвегии, москва, осло, норвегия, в мире

В МИД Норвегии подтвердили высылку российского дипломата

14:47 19.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон-грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.
"Мы проинформировали российского посла в Осло, что один из дипломатов России был объявлен персоной нон грата и будет выслан из Норвегии", - сообщили в пресс-службе МИД королевства.
Здание МИД России
Вчера, 14:29
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
Ранее глава департамента коммуникаций МИД Норвегии Трюде Маасейде заявил телерадиокорпорации NRK, что дипломатическое ведомство королевства приняло решение выслать одного из российских дипломатов после того, как тот якобы контактировал с норвежским "шпионом". Отмечалось, что имя высылаемого дипломата не будет публиковаться, но указывалось, что тот работал в торговом отделе посольства РФ.
Согласно информации норвежского дипведомства, в Осло ожидают, что вышеуказанный российский дипломат покинет Норвегию "до конца текущей недели".
В посольстве РФ в Осло ранее отказались комментировать РИА Новости информацию о возможной высылке одного из дипломатов РФ.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
11 августа, 13:23
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии
2000106
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РоссияМИД НорвегииМоскваОслоНорвегияВ мире
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