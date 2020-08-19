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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575985860.html
Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса
Доктор Александр Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса не будет. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:38
2020-08-19T15:14
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Доктор <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> выразил уверенность, что нового карантина из-за <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавируса</a> не будет.По его словам, подобное возможно только в форс-мажорных обстоятельствах, которых, по логике эпидемиологического процесса, быть не может."Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия", — написал он в <a href="https://t.me/drmyasnikov/512" target="_blank">Telegram-канале</a>.Распространение слухов о карантине он назвал паническими настроениями и сослался на заявления официальных лиц, которые заверяют, что подобные меры применять не планируют.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> отмечал, что в Москве не будут вводить никаких новых ограничений.По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к 22 миллионам, жертвами вируса стали 775 тысяч человек. В России число случаев COVID-19 превысило 937 тысяч, почти 16 тысяч человек скончались, 749 тысяч вылечились. На прошлой неделе президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной специалистами российского Центра имени Гамалеи.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200817/1575859122.html
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, общество

Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса

14:38 19.08.2020 (обновлено: 15:14 19.08.2020)
25828
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Доктор Александр Мясников выразил уверенность, что нового карантина из-за коронавируса не будет.
По его словам, подобное возможно только в форс-мажорных обстоятельствах, которых, по логике эпидемиологического процесса, быть не может.
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"Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия", — написал он в Telegram-канале.
Распространение слухов о карантине он назвал паническими настроениями и сослался на заявления официальных лиц, которые заверяют, что подобные меры применять не планируют.
Ранее мэр Сергей Собянин отмечал, что в Москве не будут вводить никаких новых ограничений.
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По последним данным, число заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к 22 миллионам, жертвами вируса стали 775 тысяч человек. В России число случаев COVID-19 превысило 937 тысяч, почти 16 тысяч человек скончались, 749 тысяч вылечились.
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, созданной специалистами российского Центра имени Гамалеи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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811472425
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинОбщество
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