https://ria.ru/20200819/1575985805.html

Специалисты рассказали, потеснят ли немецкие туристы россиян в Турции

Турецкие отельеры рассчитывают на значительный приток немецких туристов на курорты страны в ближайшее время, но и число рейсов из России может увеличиться,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:51

2020-08-19T16:51

2020-08-19T16:51

туризм

коронавирус covid-19

туризм

отели

туристы

новости - туризм

великобритания

германия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150022/76/1500227613_0:194:3714:2283_1400x0_80_0_0_0a86be69c34ada66e552baf761825137.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Турецкие отельеры рассчитывают на значительный приток немецких туристов на курорты страны в ближайшее время, но и число рейсов из России может увеличиться, <a href="https://www.tourdom.ru/news/nemetskie-turisty-mogut-potesnit-rossiyskikh-v-turtsii.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru. По данным турецких СМИ и экспертов, власти Германии могут отменить свое предупреждение о небезопасности отдыха в Турции, из-за которого полетная программа между государствами ограничена. Это приведет к значительному увеличению доли немецких туристов, которые за неимением альтернатив в Европе выберут турецкие курорты.Пока же их общее число составляет лишь 30 процентов от показателей прошлого года.По словам наблюдателей, увеличение числа гостей из Германии может поставить в не самое завидное положение россиян. Несмотря на то что туроператоры говорят о достаточном количестве мест в отелях в Турции, нередки случаи, когда отдыхающие сталкиваются с овербукингом в забронированных объектах. Если раньше такая ситуация объяснялась большим турпотоком, то сейчас ее связывают с неготовностью многих гостиниц работать во время пандемии коронавируса. Соответственно, увеличившийся германский турпоток может потеснить российский.Впрочем, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств, уверен, что россиянам опасаться нечего. На данный момент из Германии и Великобритании в Турцию суммарно летают 16 самолетов ежедневно, а из России – 50. Когда откроют Екатеринбург и Новосибирск, число рейсов вырастет. В связи с этим можно предполагать, на кого сделают ставку турецкие отельеры. Тем более, видя количество туристов, все больше гостиниц решают возобновить работу, так как пустыми они явно не останутся.

https://ria.ru/20200810/1575439238.html

великобритания

германия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, новости - туризм, великобритания, германия, турция