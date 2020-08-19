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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575985706.html
Европарламент призвал страны ЕС не медлить с санкциями против Белоруссии
Европарламент призывает руководство ЕС без промедления использовать санкции для наказания серьезных нарушений прав человека в Белоруссии, говорится в речи главы РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:36
2020-08-19T14:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
давид сассоли
европарламент
александр лукашенко
брюссель
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> призывает руководство ЕС без промедления использовать санкции для наказания серьезных нарушений прав человека в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, говорится в речи главы ЕП <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давида Сассоли</a>, с которой он выступил в ходе экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии."Санкции - это важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место", - говорится в его опубликованной речи.Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы, добавил он."Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения (сложившейся ситуации - ред.)", - сказал Сассоли."Будущее Белоруссии могут определять только ее граждане в рамках нормального демократического процесса, гарантирующего их свободы. Внешнее вмешательство в кризис, который переживает страна, было бы недопустимо", - отметил он.Сассоли считает, что есть все основания опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства."Я думаю, вы все согласны с тем, что наш долг - сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - добавил он.Сассоли заявил, что ЕС необходимо поддержать призывы народа Белоруссии к скорейшему проведению новых президентских выборов и гарантировать расследование и наказание актов насилия."Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы заключенные, арестованные с 9 августа, были освобождены, реабилитированы и получили компенсацию", - отметил глава Европарламента.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
надеюсь теперь до толп бродяжничающих дойдет кто такие ЕС, и что они цивилизационные враги белорусов? даже для самых тугодумов наверное доходит кто является инициатором всех этих беспорядков и платит деньги за предателям, чтобы развалили собственную страну.
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брюссель
белоруссия
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светлана тихановская, давид сассоли, европарламент, александр лукашенко, брюссель, белоруссия, в мире

Европарламент призвал страны ЕС не медлить с санкциями против Белоруссии

14:36 19.08.2020
1301
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Мария Князева. Европарламент призывает руководство ЕС без промедления использовать санкции для наказания серьезных нарушений прав человека в Белоруссии, говорится в речи главы ЕП Давида Сассоли, с которой он выступил в ходе экстренного саммита ЕС по ситуации в Белоруссии.
"Санкции - это важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания за серьезные нарушения прав человека, которые имели место", - говорится в его опубликованной речи.
Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы, добавил он.
"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения (сложившейся ситуации - ред.)", - сказал Сассоли.
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"Будущее Белоруссии могут определять только ее граждане в рамках нормального демократического процесса, гарантирующего их свободы. Внешнее вмешательство в кризис, который переживает страна, было бы недопустимо", - отметил он.
Сассоли считает, что есть все основания опасаться эскалации репрессий и военного вмешательства.
"Я думаю, вы все согласны с тем, что наш долг - сделать все возможное, чтобы остановить это насилие и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - добавил он.
Сассоли заявил, что ЕС необходимо поддержать призывы народа Белоруссии к скорейшему проведению новых президентских выборов и гарантировать расследование и наказание актов насилия.
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"Мы должны оказывать давление через все доступные каналы, чтобы заключенные, арестованные с 9 августа, были освобождены, реабилитированы и получили компенсацию", - отметил глава Европарламента.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДавид СассолиЕвропарламентАлександр ЛукашенкоБрюссельБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
надеюсь теперь до толп бродяжничающих дойдет кто такие ЕС, и что они цивилизационные враги белорусов? даже для самых тугодумов наверное доходит кто является инициатором всех этих беспорядков и платит деньги за предателям, чтобы развалили собственную страну.
19 августа, 14:38
Damir Aliev
2001004
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