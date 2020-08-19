Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
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© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
© AP Photo
Участники акции протеста в Минске
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.
"Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым", - сказал Песков журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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