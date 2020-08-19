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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575985378.html
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:32
2020-08-19T14:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
Ну правильно. Россия и вмешалась. Это недопустимо.
118
Это главное за сегодня, если наши это подтвердили, то значит этим кто вмешаться пытался сейчас не позавидуешь 😆
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белоруссия
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александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

14:32 19.08.2020
66255
© AP PhotoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo
Участники акции протеста в Минске
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.
"Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым", - сказал Песков журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
14 августа, 08:00
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
17512231081
Обсудить 27
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну правильно. Россия и вмешалась. Это недопустимо.
19 августа, 15:11
Владислав Чередниченко
32200480
Это главное за сегодня, если наши это подтвердили, то значит этим кто вмешаться пытался сейчас не позавидуешь 😆
19 августа, 14:33
Александр Закупин
75631025
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