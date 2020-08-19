https://ria.ru/20200819/1575985378.html

Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне

В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:32

2020-08-19T14:32

2020-08-19T14:32

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575759363.html

Владислав Чередниченко Ну правильно. Россия и вмешалась. Это недопустимо. 118

Александр Закупин Это главное за сегодня, если наши это подтвердили, то значит этим кто вмешаться пытался сейчас не позавидуешь 😆 110

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире