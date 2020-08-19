https://ria.ru/20200819/1575984645.html

В Германии заподозрили выходца из Ирака в серии преднамеренных ДТП

В ФРГ задержан выходец из Ирака, которого подозревают в намеренных ДТП на берлинской автомагистрали, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:23

2020-08-19T14:23

2020-08-19T14:40

ирак

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> задержан выходец из <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a>, которого подозревают в намеренных ДТП на берлинской автомагистрали, сообщает таблоид <a href="https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/unfall-chaos-auf-a100-sprengstoff-alarm-auf-berliner-stadtautobahn-72457770.bild.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.По данным СМИ, служба государственной безопасности ФРГ начала расследование и не исключает исламистский мотив.Во вторник вечером 30-летний мужчина на черном <a href="http://ria.ru/product_Opel_Astra/" target="_blank" data-auto="true">Opel Astra</a> врезался в двух мотоциклистов, оба серьезно пострадали. Кроме того, в результате еще одного инцидента с подозреваемым пришлось реанимировать водителя мотороллера. В общей сложности по вине предполагаемого преступника пострадали шесть человек, трое из них тяжело.Потом он остановился, вышел из машины и прокричал "Аллах акбар". По информации Bild, в итоге он поставил на крышу машины металлический ящик и сказал, чтобы к нему не подходили ближе, "иначе все умрут".Полицейским удалось задержать мужчину. Подозреваемый объявил, что в ящике находится "опасный предмет", сообщил представитель полиции. Но технические специалисты полиции не нашли внутри ничего подозрительного, только инструмент.Как сообщили агентству <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> осведомленные источники, следователи исходят из того, что аварии были устроены намеренно.Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> рассматривает серию ДТП во вторник как целенаправленную атаку радикального исламиста, заявил журналистам в Берлине официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер.У подозреваемого в серии атак на автомобилистов в Берлине были в прошлом психические проблемы, добавил официальный представитель прокуратуры."Кроме радикальной исламистской идеологии, которая стала мотивом для совершения преступления, есть свидетельства психической нестабильности мужчины. Эти свидетельства мы изучаем. От этого зависит, будет ли в отношении него сегодня вынесено решение об аресте", - сказал Штельтнер.Он уточнил, что речь идет о 30-летнем уроженце Багдада, он имеет иракское гражданство. Свидетельств о принадлежности подозреваемого к террористической организации пока нет, добавил Штельтнер.

https://ria.ru/20200621/1573261868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, берлин (город), в мире