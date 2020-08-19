https://ria.ru/20200819/1575984645.html
В Германии заподозрили выходца из Ирака в серии преднамеренных ДТП
В ФРГ задержан выходец из Ирака, которого подозревают в намеренных ДТП на берлинской автомагистрали, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:23
2020-08-19T14:23
2020-08-19T14:40
ирак
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> задержан выходец из <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a>, которого подозревают в намеренных ДТП на берлинской автомагистрали, сообщает таблоид <a href="https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/unfall-chaos-auf-a100-sprengstoff-alarm-auf-berliner-stadtautobahn-72457770.bild.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.По данным СМИ, служба государственной безопасности ФРГ начала расследование и не исключает исламистский мотив.Во вторник вечером 30-летний мужчина на черном <a href="http://ria.ru/product_Opel_Astra/" target="_blank" data-auto="true">Opel Astra</a> врезался в двух мотоциклистов, оба серьезно пострадали. Кроме того, в результате еще одного инцидента с подозреваемым пришлось реанимировать водителя мотороллера. В общей сложности по вине предполагаемого преступника пострадали шесть человек, трое из них тяжело.Потом он остановился, вышел из машины и прокричал "Аллах акбар". По информации Bild, в итоге он поставил на крышу машины металлический ящик и сказал, чтобы к нему не подходили ближе, "иначе все умрут".Полицейским удалось задержать мужчину. Подозреваемый объявил, что в ящике находится "опасный предмет", сообщил представитель полиции. Но технические специалисты полиции не нашли внутри ничего подозрительного, только инструмент.Как сообщили агентству <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">dpa</a> осведомленные источники, следователи исходят из того, что аварии были устроены намеренно.Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> рассматривает серию ДТП во вторник как целенаправленную атаку радикального исламиста, заявил журналистам в Берлине официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер.У подозреваемого в серии атак на автомобилистов в Берлине были в прошлом психические проблемы, добавил официальный представитель прокуратуры."Кроме радикальной исламистской идеологии, которая стала мотивом для совершения преступления, есть свидетельства психической нестабильности мужчины. Эти свидетельства мы изучаем. От этого зависит, будет ли в отношении него сегодня вынесено решение об аресте", - сказал Штельтнер.Он уточнил, что речь идет о 30-летнем уроженце Багдада, он имеет иракское гражданство. Свидетельств о принадлежности подозреваемого к террористической организации пока нет, добавил Штельтнер.
https://ria.ru/20200621/1573261868.html
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ирак
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, берлин (город), в мире
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
В ФРГ
задержан выходец из Ирака
, которого подозревают в намеренных ДТП на берлинской автомагистрали, сообщает таблоид Bild
.
По данным СМИ, служба государственной безопасности ФРГ начала расследование и не исключает исламистский мотив.
Во вторник вечером 30-летний мужчина на черном Opel Astra
врезался в двух мотоциклистов, оба серьезно пострадали. Кроме того, в результате еще одного инцидента с подозреваемым пришлось реанимировать водителя мотороллера. В общей сложности по вине предполагаемого преступника пострадали шесть человек, трое из них тяжело.
Потом он остановился, вышел из машины и прокричал "Аллах акбар". По информации Bild, в итоге он поставил на крышу машины металлический ящик и сказал, чтобы к нему не подходили ближе, "иначе все умрут".
Полицейским удалось задержать мужчину. Подозреваемый объявил, что в ящике находится "опасный предмет", сообщил представитель полиции. Но технические специалисты полиции не нашли внутри ничего подозрительного, только инструмент.
Как сообщили агентству dpa
осведомленные источники, следователи исходят из того, что аварии были устроены намеренно.
Прокуратура Берлина
рассматривает серию ДТП во вторник как целенаправленную атаку радикального исламиста, заявил журналистам в Берлине официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер.
"Эти ДТП, по нашей тщательной оценке, являются не случайностями, это целенаправленные атаки на других автомобилистов, поэтому подозреваемому будут предъявлены сегодня обвинения в покушении на убийство во многих случаях. Исходим из трех случаев. Окончательных данных пока нет, рассматриваются и другие", - сказал Штельтнер, добавив, что, принимая во внимание "обстоятельства, поведение и высказывания мужчины, мы исходим из религиозно-исламисткого мотива".
У подозреваемого в серии атак на автомобилистов в Берлине были в прошлом психические проблемы, добавил официальный представитель прокуратуры.
"Кроме радикальной исламистской идеологии, которая стала мотивом для совершения преступления, есть свидетельства психической нестабильности мужчины. Эти свидетельства мы изучаем. От этого зависит, будет ли в отношении него сегодня вынесено решение об аресте", - сказал Штельтнер.
Он уточнил, что речь идет о 30-летнем уроженце Багдада, он имеет иракское гражданство. Свидетельств о принадлежности подозреваемого к террористической организации пока нет, добавил Штельтнер.