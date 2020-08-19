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ВВС Японии поднимали истребители для сопровождения российских Ту-95МС
ВВС Японии поднимали истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев Ту-95МС в ходе планового полета над Японским морем и Тихим океаном, сообщает в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:20
2020-08-19T16:30
россия
ту-95мс
япония
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> ВВС <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> поднимали истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев <a href="http://ria.ru/product_Tu-95MS/" target="_blank" data-auto="true">Ту-95МС</a> в ходе планового полета над <a href="http://ria.ru/location_Sea_of_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японским морем</a> и Тихим океаном, сообщает в среду Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии", - говорится в релизе.Летчики Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, <a href="http://ria.ru/location_severnaya-atlantika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Атлантики</a>, Черного и <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского морей</a>, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты проходят "в строгом соответствии с международными правилами".
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россия
япония
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Полет ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном
Российское Минобороны показало полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном
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россия, ту-95мс, япония, в мире

ВВС Японии поднимали истребители для сопровождения российских Ту-95МС

14:20 19.08.2020 (обновлено: 16:30 19.08.2020)
886
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВВС Японии поднимали истребители на сопровождение двух российских ракетоносцев Ту-95МС в ходе планового полета над Японским морем и Тихим океаном, сообщает в среду Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря и северо-западной части Тихого океана. Продолжительность полета составила более семи часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии", - говорится в релизе.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
6 августа, 09:24
Имеем право. РФ о возмущении Японии из-за поездки главы МЧС на Курилы
Летчики Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты проходят "в строгом соответствии с международными правилами".
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РоссияТу-95МСЯпонияВ мире
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