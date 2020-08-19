Песков высказался об участии россиян в акциях протеста в Белоруссии
14:16 19.08.2020 (обновлено: 14:21 19.08.2020)
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле всегда проявляют обеспокоенность, если российские журналисты сталкиваются с грубостью, но напоминают им об аккредитации.
"Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но мы также настоятельно напоминаем нашим журналистам, что осуществление журналистской деятельности без соответствующей аккредитации тоже существенно ослабляет их юридически", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в результате разгонов акций протестов в Белоруссии среди пострадавших было немало россиян, в том числе журналистов.
Дмитрий Песков заявил, что для российских властей безопасность граждан является абсолютным приоритетом.
"Безусловно, неважно, здесь речь идет о журналистах или нет, конечно же, безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для наших интересов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают, что в результате разгонов акций протестов в Белоруссии среди пострадавших было немало россиян.
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