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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575984262.html
Песков высказался об участии россиян в акциях протеста в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле всегда проявляют обеспокоенность, если российские журналисты сталкиваются с грубостью, но... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:16
2020-08-19T14:21
протесты в белоруссии
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле всегда проявляют обеспокоенность, если российские журналисты сталкиваются с грубостью, но напоминают им об аккредитации.Дмитрий Песков заявил, что для российских властей безопасность граждан является абсолютным приоритетом.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков высказался об участии россиян в акциях протеста в Белоруссии

14:16 19.08.2020 (обновлено: 14:21 19.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле всегда проявляют обеспокоенность, если российские журналисты сталкиваются с грубостью, но напоминают им об аккредитации.
"Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но мы также настоятельно напоминаем нашим журналистам, что осуществление журналистской деятельности без соответствующей аккредитации тоже существенно ослабляет их юридически", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в результате разгонов акций протестов в Белоруссии среди пострадавших было немало россиян, в том числе журналистов.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
18 августа, 15:20
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Дмитрий Песков заявил, что для российских властей безопасность граждан является абсолютным приоритетом.
"Безусловно, неважно, здесь речь идет о журналистах или нет, конечно же, безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для наших интересов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают, что в результате разгонов акций протестов в Белоруссии среди пострадавших было немало россиян.
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Протесты в БелоруссииДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
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