Песков высказался об участии россиян в акциях протеста в Белоруссии

"Мы, безусловно, всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но мы также настоятельно напоминаем нашим журналистам, что осуществление журналистской деятельности без соответствующей аккредитации тоже существенно ослабляет их юридически", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что в результате разгонов акций протестов в Белоруссии среди пострадавших было немало россиян, в том числе журналистов.