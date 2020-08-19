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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200819/1575984028.html
Более 200 объектов Тюменской области подключены к бесплатному интернету
Более 200 общественных объектов Тюменской области подключены к настоящему времени к региональной сети бесплатного интернета TyumenFree, сообщает областной... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:13
2020-08-19T14:13
тюменская область
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости</strong>. Более 200 общественных объектов Тюменской области подключены к настоящему времени к региональной сети бесплатного интернета TyumenFree, сообщает областной департамент информатизации.Сеть TyumenFree действует на территории области с 2012 года. Доступ к ней организован, в том числе, в местах массового пребывания людей, железнодорожном и аэровокзале, автовокзалах, на остановочных пунктах, в образовательных учреждениях, центрах культуры и досуга, дворцах спорта.С 1 августа появилась возможность воспользоваться TyumenFree во всех МФЦ области, парках, скверах и площадях населенных пунктов <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskijj_rajjon" target="_blank">Тюменского района</a>, общежитиях вузов, а также в некоторых медучреждениях. Всего к бесплатному широкополосному доступу в интернет по технологии Wi-Fi было подключено 69 объектов.Авторизация пользователей в сети возможна как с помощью кода по СМС, так и с помощью учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), напомнили в департаменте.Развитие региональной сети бесплатного интернета входит в перечень мероприятий в рамках госпрограммы "Развитие информатизации" и регионального проекта "Информационная инфраструктура"
https://ria.ru/20200819/1575972261.html
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60
общество

Более 200 объектов Тюменской области подключены к бесплатному интернету

14:13 19.08.2020
20
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТелефонные и интернет-провода
Телефонные и интернет-провода
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Телефонные и интернет-провода
ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Более 200 общественных объектов Тюменской области подключены к настоящему времени к региональной сети бесплатного интернета TyumenFree, сообщает областной департамент информатизации.
Сеть TyumenFree действует на территории области с 2012 года. Доступ к ней организован, в том числе, в местах массового пребывания людей, железнодорожном и аэровокзале, автовокзалах, на остановочных пунктах, в образовательных учреждениях, центрах культуры и досуга, дворцах спорта.
С 1 августа появилась возможность воспользоваться TyumenFree во всех МФЦ области, парках, скверах и площадях населенных пунктов Тюменского района, общежитиях вузов, а также в некоторых медучреждениях. Всего к бесплатному широкополосному доступу в интернет по технологии Wi-Fi было подключено 69 объектов.
Авторизация пользователей в сети возможна как с помощью кода по СМС, так и с помощью учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), напомнили в департаменте.
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Развитие региональной сети бесплатного интернета входит в перечень мероприятий в рамках госпрограммы "Развитие информатизации" и регионального проекта "Информационная инфраструктура"
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