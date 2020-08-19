https://ria.ru/20200819/1575984028.html
Более 200 объектов Тюменской области подключены к бесплатному интернету
Более 200 общественных объектов Тюменской области подключены к настоящему времени к региональной сети бесплатного интернета TyumenFree, сообщает областной... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:13
2020-08-19T14:13
2020-08-19T14:13
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d7bdc804c27ca15bc6ca04d9f72b5ecd.jpg
<strong>ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости</strong>. Более 200 общественных объектов Тюменской области подключены к настоящему времени к региональной сети бесплатного интернета TyumenFree, сообщает областной департамент информатизации.Сеть TyumenFree действует на территории области с 2012 года. Доступ к ней организован, в том числе, в местах массового пребывания людей, железнодорожном и аэровокзале, автовокзалах, на остановочных пунктах, в образовательных учреждениях, центрах культуры и досуга, дворцах спорта.С 1 августа появилась возможность воспользоваться TyumenFree во всех МФЦ области, парках, скверах и площадях населенных пунктов <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskijj_rajjon" target="_blank">Тюменского района</a>, общежитиях вузов, а также в некоторых медучреждениях. Всего к бесплатному широкополосному доступу в интернет по технологии Wi-Fi было подключено 69 объектов.Авторизация пользователей в сети возможна как с помощью кода по СМС, так и с помощью учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), напомнили в департаменте.Развитие региональной сети бесплатного интернета входит в перечень мероприятий в рамках госпрограммы "Развитие информатизации" и регионального проекта "Информационная инфраструктура"
https://ria.ru/20200819/1575972261.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/47/1555454772_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_30847a9336d457f421e8bfe7ba964598.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
ТЮМЕНЬ, 19 авг - РИА Новости. Более 200 общественных объектов Тюменской области подключены к настоящему времени к региональной сети бесплатного интернета TyumenFree, сообщает областной департамент информатизации.
Сеть TyumenFree действует на территории области с 2012 года. Доступ к ней организован, в том числе, в местах массового пребывания людей, железнодорожном и аэровокзале, автовокзалах, на остановочных пунктах, в образовательных учреждениях, центрах культуры и досуга, дворцах спорта.
С 1 августа появилась возможность воспользоваться TyumenFree во всех МФЦ области, парках, скверах и площадях населенных пунктов Тюменского района
, общежитиях вузов, а также в некоторых медучреждениях. Всего к бесплатному широкополосному доступу в интернет по технологии Wi-Fi было подключено 69 объектов.
Авторизация пользователей в сети возможна как с помощью кода по СМС, так и с помощью учетной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), напомнили в департаменте.
Развитие региональной сети бесплатного интернета входит в перечень мероприятий в рамках госпрограммы "Развитие информатизации" и регионального проекта "Информационная инфраструктура"