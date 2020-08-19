Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200819/1575983837.html
В Египте хотят открыть пирамиды и увеличить число гостей в отелях
По оценке египетских властей, из-за пандемии туризм страны теряет около миллиарда долларов в месяц, ставка на скорое возвращение иностранных чартеров на курорты РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:13
2020-08-19T15:13
туризм
куда можно лететь
куда поехать
туризм
пирамиды
туристы
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155183/07/1551830751_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a8a2d868d04c693b249e32c44d84a438.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> По оценке египетских властей, из-за пандемии туризм страны теряет около миллиарда долларов в месяц, ставка на скорое возвращение иностранных чартеров на курорты Красного моря не помогла, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52444.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. Сейчас там обещают снова открыть пирамиды и увеличить пропускную способность отелей.В августе в Египет летят чартеры из семи стран (Украины, Белоруссии, Швейцарии, Венгрии, Сербии, Бельгии и Македонии). До конца месяца ожидаются рейсы из Польши и Румынии. По официальным данным, в Египте нет случаев заражения COVID-19 среди туристов. Но самых ценных для экономики государства отдыхающих – немцев, англичан и итальянцев – там ждут лишь в новом зимнем сезоне. Пока подтверждение о возвращении есть только со стороны британского рынка.На Южный Синай будет три рейса из Великобритании в неделю, в Хургаду – шесть. Что касается Германии и Италии, то эти страны пока не заявляли о планах на Египет: немецким туристам рекомендовано воздержаться даже от поездок в Испанию, а итальянцы не спешат выезжать и в более близкий Тунис.К тому же пребывание иностранцев в Египте сейчас ограничено, посещать пирамиды Гизы, храмы Асуана и Луксора им нельзя. Эти проблемы министр туризма Халед Аль-Анани обсуждал на встрече с Федерацией Египетских туристических палат.В качестве антикризисных мер турбизнес предложил возобновить экскурсионные поездки, повысить разрешенную загрузку отелей с нынешних 50 до 75 процентов, а также продлить стимулирующие меры (бесплатную визу, субсидии за топливо) до полного возвращения иностранного туризма. Сейчас эти условия официально действуют до 30 октября.Свою позицию представители Федерации объяснили более медленными сроками восстановления европейских рынков и стремлением обеспечить "полноценный зимний сезон".По информации российских источников, пока вопрос о возвращении наших чартеров в Египет не стоит в повестке дня. А регулярные рейсы в Каир присутствуют в расписании только с 25 октября.
https://ria.ru/20200809/1575367277.html
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
красное море
хургада
великобритания
германия
италия
египет
луксор
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155183/07/1551830751_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_17638f199f097a18247dd5f5a65395a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, туризм, пирамиды, туристы, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, великобритания, германия, италия, египет, луксор

В Египте хотят открыть пирамиды и увеличить число гостей в отелях

15:13 19.08.2020
1032
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. По оценке египетских властей, из-за пандемии туризм страны теряет около миллиарда долларов в месяц, ставка на скорое возвращение иностранных чартеров на курорты Красного моря не помогла, сообщает АТОР.
Сейчас там обещают снова открыть пирамиды и увеличить пропускную способность отелей.
В августе в Египет летят чартеры из семи стран (Украины, Белоруссии, Швейцарии, Венгрии, Сербии, Бельгии и Македонии). До конца месяца ожидаются рейсы из Польши и Румынии.
По официальным данным, в Египте нет случаев заражения COVID-19 среди туристов. Но самых ценных для экономики государства отдыхающих – немцев, англичан и итальянцев – там ждут лишь в новом зимнем сезоне. Пока подтверждение о возвращении есть только со стороны британского рынка.
На Южный Синай будет три рейса из Великобритании в неделю, в Хургаду – шесть. Что касается Германии и Италии, то эти страны пока не заявляли о планах на Египет: немецким туристам рекомендовано воздержаться даже от поездок в Испанию, а итальянцы не спешат выезжать и в более близкий Тунис.
К тому же пребывание иностранцев в Египте сейчас ограничено, посещать пирамиды Гизы, храмы Асуана и Луксора им нельзя. Эти проблемы министр туризма Халед Аль-Анани обсуждал на встрече с Федерацией Египетских туристических палат.
Девушка на пляже
9 августа, 08:00Туризм
Страна тысячи островов. Хорватия готовится к приему туристов из России
В качестве антикризисных мер турбизнес предложил возобновить экскурсионные поездки, повысить разрешенную загрузку отелей с нынешних 50 до 75 процентов, а также продлить стимулирующие меры (бесплатную визу, субсидии за топливо) до полного возвращения иностранного туризма. Сейчас эти условия официально действуют до 30 октября.
Свою позицию представители Федерации объяснили более медленными сроками восстановления европейских рынков и стремлением обеспечить "полноценный зимний сезон".
По информации российских источников, пока вопрос о возвращении наших чартеров в Египет не стоит в повестке дня. А регулярные рейсы в Каир присутствуют в расписании только с 25 октября.
Каппадокия
10 августа, 08:00Туризм
Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году
200104
Туризмкуда можно лететькуда поехатьТуризмпирамидытуристыКрасное мореАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаВеликобританияГерманияИталияЕгипетЛуксор
Рекомендуем
Пляж в Турции
Специалисты рассказали, потеснят ли немецкие туристы россиян в Турции
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме сожалеют о высылке российского дипломата из Норвегии
Туристы в древнем каменном лабиринте на берегу Белого моря
Туроператоры рассказали, как в этом году отдыхать в Карелии и на Соловках
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Туристы нв берегу реки Невы в историческом центре Санкт-Петербурга
Эксперты назвали размер потерь туротрасли Петербурга из-за коронавируса
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской
Флаги России и Белоруссии
Помощник Лукашенко оценил последствия выхода из Союзного государства
Какао бобы и какао-крупка
В швейцарском городе прошел дождь из шоколада
Южнокорейская k-pop группа BTS и российский музыкант Моргенштерн
Стало известно, кого больше всех слушали россияне в Spotify
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В Осло не комментируют, какой закон нарушил российский дипломат
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко дал поручения правительству
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
У здания Еврокомиссии прошла акция белорусской оппозиции
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния