https://ria.ru/20200819/1575983773.html

В Алтайском крае значительно улучшилось качество пшеницы нового урожая

Результаты исследований пшеницы, выращенной в текущем году в разных районах Алтайского края, говорят о том, что ее качество значительно выше полученного в... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:09

2020-08-19T14:09

2020-08-19T14:09

алтайский край

алтайский край

барнаул

экономика

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<strong>БАРНАУЛ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Результаты исследований пшеницы, выращенной в текущем году в разных районах <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>, говорят о том, что ее качество значительно выше полученного в прошлом году, сообщает в среду краевое правительство.Власти пояснили, что в соответствии с темпами уборочной кампании нарастают и объемы поступивших в Алтайский филиал ФГБУ "Центр оценки качества зерна" проб зерна. Так, за текущую неделю специалисты проанализировали более 500 проб, 287 - это образцы партий алтайского зерна, из которых озимой пшеницы - 156, гороха - 32 пробы, чечевицы и ячменя нового урожая по 25 проб. Также продолжают активно поступать образцы рапса, ржи, овса, рыжика и сурепицы."Результаты исследований пшеницы в объеме 62 тысячи тонн подтверждают качественные характеристики зерна продовольственных кондиций на 90%, это значительно лучше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году. Алтайская пшеница в прошлом году на эти числа августа соответствовала продовольственным параметрам на 75%", - говорится в сообщении.В краевом правительстве уточнили, что исследованные на эту декаду августа партии пшеницы были выращены в пяти почвенно-климатических зонах: Приобской, Приалейской, Бийско-Чумышской, Восточно-Кулундинской и Западно-Кулундинской. Большая часть обследованного урожая представлена качественными характеристиками пшеницы четвертого класса: клейковина от 18-22%, высокий натурный вес - до 800 граммов на литр.На сегодняшний день по объемам убранной пшеницы третьего класса в лидерах Бийско-Чумышская и Западно-Кулундинская зоны зерна, там выявлены партии озимой пшеницы с массовой долей клейковины до 30%, с достойной стекловидностью 50% и высоким натурным весом - 800 граммов на литр, что является высшей характеристикой для озимых сортов. Приалейская зона на 13 августа получила пшеницу, соответствующую по качеству четвертому классу, с высокой стекловидностью и натурным весом, а также массовой долей белка до 12,6%."Также в региональном центре оценки качества зерна сообщили, что качество ячменя, чечевицы, рапса, озимой ржи значительно выше показателей предыдущего года", - сообщили в правительстве. Специалисты уже зарегистрировали более 60 деклараций на пшеницу урожая 2020 года на пищевые цели, а также на партии алтайского овса, гороха, ячменя, ржи, чечевицы. Пробы продолжают поступать на исследования. Сейчас в работе более 100 образцов нового урожая.

https://ria.ru/20200812/1575687062.html

https://ria.ru/20200730/1575168797.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, барнаул, экономика