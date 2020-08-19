Помощник Лукашенко: более 150 силовиков пострадали во время протестов
14:05 19.08.2020 (обновлено: 14:27 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ранения и увечья на несанкционированных акциях протеста в республике получили более 150 правоохранителей.
"Среди задержанных оказались чьи-то дети, друзья детей, друзья друзей. Многим отрикошетило. На всеобщее обозрение выставлены рассказы о крайне плохих условиях их содержания и немотивированном применении силы. Конечно, это недопустимо. Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП - не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета - уже трагедия). У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве - молодежь) живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером", - приводит слова Бельского госагентство Белта.
14 августа, 08:00Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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