https://ria.ru/20200819/1575983621.html

Помощник Лукашенко: более 150 силовиков пострадали во время протестов

Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ранения и увечья на несанкционированных акциях протеста в республике получили более 150... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:05

2020-08-19T14:05

2020-08-19T14:27

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Валерий Бельский заявил, что ранения и увечья на несанкционированных акциях протеста в республике получили более 150 правоохранителей."Среди задержанных оказались чьи-то дети, друзья детей, друзья друзей. Многим отрикошетило. На всеобщее обозрение выставлены рассказы о крайне плохих условиях их содержания и немотивированном применении силы. Конечно, это недопустимо. Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП - не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета - уже трагедия). У нас не <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве - молодежь) живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером", - приводит слова Бельского госагентство <a href="https://www.belta.by/comments/view/chto-nam-stoit-dom-razrushit-7462/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Белта</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире