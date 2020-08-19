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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575983621.html
Помощник Лукашенко: более 150 силовиков пострадали во время протестов
Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ранения и увечья на несанкционированных акциях протеста в республике получили более 150... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:05
2020-08-19T14:27
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Валерий Бельский заявил, что ранения и увечья на несанкционированных акциях протеста в республике получили более 150 правоохранителей."Среди задержанных оказались чьи-то дети, друзья детей, друзья друзей. Многим отрикошетило. На всеобщее обозрение выставлены рассказы о крайне плохих условиях их содержания и немотивированном применении силы. Конечно, это недопустимо. Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП - не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета - уже трагедия). У нас не <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегия</a>, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве - молодежь) живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером", - приводит слова Бельского госагентство <a href="https://www.belta.by/comments/view/chto-nam-stoit-dom-razrushit-7462/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Белта</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575759363.html
https://ria.ru/20200819/1575980930.html
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белоруссия
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белоруссия, в мире

Помощник Лукашенко: более 150 силовиков пострадали во время протестов

14:05 19.08.2020 (обновлено: 14:27 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и военнослужащие в Минске
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что ранения и увечья на несанкционированных акциях протеста в республике получили более 150 правоохранителей.
"Среди задержанных оказались чьи-то дети, друзья детей, друзья друзей. Многим отрикошетило. На всеобщее обозрение выставлены рассказы о крайне плохих условиях их содержания и немотивированном применении силы. Конечно, это недопустимо. Но прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП - не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета - уже трагедия). У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве - молодежь) живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером", - приводит слова Бельского госагентство Белта.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
14 августа, 08:00
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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