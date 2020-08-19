https://ria.ru/20200819/1575983364.html

Песков подтвердил подготовку к встрече "нормандской четверки"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к встрече лидеров "нормандского" формата ведется, тема - ход реализации ранее... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:03

2020-08-19T14:03

2020-08-19T14:03

россия

дмитрий песков

москва

франция

германия

украина

политика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> подтвердил, что подготовка к встрече лидеров "нормандского" формата ведется, тема - ход реализации ранее достигнутых договоренностей.Ранее источник в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата" по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> (Россия, Украина, ФРГ, Франция) планируется 28 августа в очном формате в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>."Это мне нужно уточнить. Я не знаю договоренности по окончательной дате, но знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуема - это реализация ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - ответил Песков на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что встреча помощников глав "нормандского формата" пройдет 28 августа в Париже, и с какой повесткой дня туда поедет российская делегация.

4

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, москва, франция, германия, украина, политика