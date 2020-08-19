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Песков подтвердил подготовку к встрече "нормандской четверки"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к встрече лидеров "нормандского" формата ведется, тема - ход реализации ранее... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:03
2020-08-19T14:03
россия
дмитрий песков
москва
франция
германия
украина
политика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> подтвердил, что подготовка к встрече лидеров "нормандского" формата ведется, тема - ход реализации ранее достигнутых договоренностей.Ранее источник в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата" по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> (Россия, Украина, ФРГ, Франция) планируется 28 августа в очном формате в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>."Это мне нужно уточнить. Я не знаю договоренности по окончательной дате, но знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуема - это реализация ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - ответил Песков на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что встреча помощников глав "нормандского формата" пройдет 28 августа в Париже, и с какой повесткой дня туда поедет российская делегация.
4
россия
москва
франция
германия
украина
РИА Новости
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россия, дмитрий песков, москва, франция, германия, украина, политика

Песков подтвердил подготовку к встрече "нормандской четверки"

14:03 19.08.2020
1368
© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к встрече лидеров "нормандского" формата ведется, тема - ход реализации ранее достигнутых договоренностей.
Ранее источник в МИД РФ сообщил РИА Новости, что встреча политических советников "нормандского формата" по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция) планируется 28 августа в очном формате в Париже.
"Это мне нужно уточнить. Я не знаю договоренности по окончательной дате, но знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуема - это реализация ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", - ответил Песков на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что встреча помощников глав "нормандского формата" пройдет 28 августа в Париже, и с какой повесткой дня туда поедет российская делегация.
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Обсудить 4
РоссияДмитрий ПесковМоскваФранцияГерманияУкраинаПолитика
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