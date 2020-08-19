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Мэрайя Кэри анонсировала выход нового альбома
Мэрайя Кэри объявила дату выхода нового альбома "The Rarities" ("Раритеты") в своем аккаунте в твиттере. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T14:33
2020-08-19T14:33
культура
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шоу-бизнес
мэрайя кэри
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Мэрайя Кэри <a href="https://twitter.com/MariahCarey/status/1295935848094076933?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295935848094076933%7Ctwgr%5E&amp;ref_url=https%3A%2F%2Few.com%2Fmusic%2Fmariah-carey-album-rarities%2F" target="_blank">объявила</a> дату выхода нового альбома "The Rarities" ("Раритеты") в своем аккаунте в твиттере."Это вам, мои поклонники. Я хочу таким образом поблагодарить вас за годы любви и поддержки. “The Rarities” выходит 2 октября", — написала Кэри, разместив в Сети фотографию обложки.Ожидается, что в новый альбом войдут ранее не издававшиеся треки, включая композицию “Save the day” с участием Лорин Хилл.Всего в его составе 32 песни, многие из них представляют собой записи концертных выступлений певицы прошлых лет.Кэри еще в июне <a href="https://www.instagram.com/p/CBVvfhDJh1L/" target="_blank">сообщала</a> фанатам, что собирается отметить 30-летие с момента выхода ее первого альбома и поделиться редкими и неожиданными записями.Релиз пластинки последует сразу за выходом книги ее мемуаров "Что значит Мэрайя Кэри" ("The Meaning of Mariah Carey”) 29 сентября.
https://ria.ru/20200722/1574646912.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, мэрайя кэри

Мэрайя Кэри анонсировала выход нового альбома

14:33 19.08.2020
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© AP Photo / Chad RachmanПевица Мэрайя Кэри во время выступления в Радио-Сити Мюзик Холл. Нью-Йорк, США
Певица Мэрайя Кэри во время выступления в Радио-Сити Мюзик Холл. Нью-Йорк, США
© AP Photo / Chad Rachman
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Мэрайя Кэри объявила дату выхода нового альбома "The Rarities" ("Раритеты") в своем аккаунте в твиттере.
"Это вам, мои поклонники. Я хочу таким образом поблагодарить вас за годы любви и поддержки. “The Rarities” выходит 2 октября", — написала Кэри, разместив в Сети фотографию обложки.
Ожидается, что в новый альбом войдут ранее не издававшиеся треки, включая композицию “Save the day” с участием Лорин Хилл.
Всего в его составе 32 песни, многие из них представляют собой записи концертных выступлений певицы прошлых лет.
Кэри еще в июне сообщала фанатам, что собирается отметить 30-летие с момента выхода ее первого альбома и поделиться редкими и неожиданными записями.
Релиз пластинки последует сразу за выходом книги ее мемуаров "Что значит Мэрайя Кэри" ("The Meaning of Mariah Carey”) 29 сентября.
Мэрайя Кэри на 75-й ежегодной церемонии вручения премий Золотой глобус. 7 января 2018
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