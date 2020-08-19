https://ria.ru/20200819/1575983238.html

Мэрайя Кэри анонсировала выход нового альбома

Мэрайя Кэри объявила дату выхода нового альбома "The Rarities" ("Раритеты") в своем аккаунте в твиттере. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T14:33

2020-08-19T14:33

2020-08-19T14:33

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

мэрайя кэри

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Мэрайя Кэри <a href="https://twitter.com/MariahCarey/status/1295935848094076933?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295935848094076933%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Few.com%2Fmusic%2Fmariah-carey-album-rarities%2F" target="_blank">объявила</a> дату выхода нового альбома "The Rarities" ("Раритеты") в своем аккаунте в твиттере."Это вам, мои поклонники. Я хочу таким образом поблагодарить вас за годы любви и поддержки. “The Rarities” выходит 2 октября", — написала Кэри, разместив в Сети фотографию обложки.Ожидается, что в новый альбом войдут ранее не издававшиеся треки, включая композицию “Save the day” с участием Лорин Хилл.Всего в его составе 32 песни, многие из них представляют собой записи концертных выступлений певицы прошлых лет.Кэри еще в июне <a href="https://www.instagram.com/p/CBVvfhDJh1L/" target="_blank">сообщала</a> фанатам, что собирается отметить 30-летие с момента выхода ее первого альбома и поделиться редкими и неожиданными записями.Релиз пластинки последует сразу за выходом книги ее мемуаров "Что значит Мэрайя Кэри" ("The Meaning of Mariah Carey”) 29 сентября.

https://ria.ru/20200722/1574646912.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, мэрайя кэри