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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200819/1575983021.html
В ЯНАО откроют прямой субсидируемый рейс из Ноябрьска в Сочи
Прямой субсидируемый рейс из Ноябрьска в Сочи открывается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:57
2020-08-19T13:57
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
сочи
екатеринбург
салехард
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Прямой субсидируемый рейс из Ноябрьска в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> открывается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор Ямала <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a>.Ранее сообщалось, что в понедельник Артюхов начал поездку по региону за рулем автомобиля Lada Xray, всего глава региона планирует проехать 1400 километров от Ноябрьска до <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехарда</a>."Мне много писали в комментариях жители города о том, что нужен прямой рейс в Сочи. В 2021 году мы его введем", - цитирует Артюхова его пресс-служба.С этого года аналогичные рейсы запущены из Салехарда и <a href="http://ria.ru/location_Novyjj_Urengojj/" target="_blank" data-auto="true">Нового Уренгоя</a>. Стоимость билета на все южные направления из аэропортов Ямала составляет около 10 тысяч рублей.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank">Ямала </a>провел встречу с жителями <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank">Ноябрьска</a>. Он рассказал о развитии города и ответил на вопросы. Губернатор ответил на 13 вопросов из зала, а также на вопросы, которые оставляли подписчики в социальной сети, всего их поступило более 550.Много вопросов касалось развития социальной инфраструктуры. До конца этого года в городе построят два детских сада на 240 мест. В следующем году откроется дошкольное учреждение в 8-м микрорайоне на 190 воспитанников. Там же скоро появится новый корпус детской школы искусств – в здании завершаются работы. Кроме того, сейчас идет проектирование нового корпуса 6-й школы. Также в Ноябрьске планируется реконструировать дворец молодежи и превратить его в современную арт-резиденцию – пространство для творческого развития молодых людей, отметил глава региона.Ответил губернатор и на вопрос о начале нового учебного года, который волнует всех родителей школьников. Первого сентября учеба начнется в привычном очном формате, но с соблюдением требований эпидемиологической безопасности: на входах будут измерять температуру, установят антисептики. Школьники не будут менять классы, все занятия организуют в одном помещении.Сразу несколько вопросов были посвящены развитию здравоохранения и обеспеченности лечебных учреждений кадрами."Для Ноябрьска мы построим новую поликлинику на 1400 посещений. Проектирование подходит к концу, со следующего года приступим к работам. Она появится в медицинском городке. Учреждения будут связаны теплыми переходами для удобства врачей и пациентов", - рассказал губернатор.
https://ria.ru/20200818/1575939032.html
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дмитрий артюхов, ямал, сочи, екатеринбург, салехард, общество

В ЯНАО откроют прямой субсидируемый рейс из Ноябрьска в Сочи

13:57 19.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Прямой субсидируемый рейс из Ноябрьска в Сочи открывается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Ранее сообщалось, что в понедельник Артюхов начал поездку по региону за рулем автомобиля Lada Xray, всего глава региона планирует проехать 1400 километров от Ноябрьска до Салехарда.
"Мне много писали в комментариях жители города о том, что нужен прямой рейс в Сочи. В 2021 году мы его введем", - цитирует Артюхова его пресс-служба.
С этого года аналогичные рейсы запущены из Салехарда и Нового Уренгоя. Стоимость билета на все южные направления из аэропортов Ямала составляет около 10 тысяч рублей.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
18 августа, 14:50Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО начал поездку по округу за рулем Lada Xray
Губернатор Ямала провел встречу с жителями Ноябрьска. Он рассказал о развитии города и ответил на вопросы. Губернатор ответил на 13 вопросов из зала, а также на вопросы, которые оставляли подписчики в социальной сети, всего их поступило более 550.
Много вопросов касалось развития социальной инфраструктуры. До конца этого года в городе построят два детских сада на 240 мест. В следующем году откроется дошкольное учреждение в 8-м микрорайоне на 190 воспитанников. Там же скоро появится новый корпус детской школы искусств – в здании завершаются работы. Кроме того, сейчас идет проектирование нового корпуса 6-й школы. Также в Ноябрьске планируется реконструировать дворец молодежи и превратить его в современную арт-резиденцию – пространство для творческого развития молодых людей, отметил глава региона.
Ответил губернатор и на вопрос о начале нового учебного года, который волнует всех родителей школьников. Первого сентября учеба начнется в привычном очном формате, но с соблюдением требований эпидемиологической безопасности: на входах будут измерять температуру, установят антисептики. Школьники не будут менять классы, все занятия организуют в одном помещении.
Сразу несколько вопросов были посвящены развитию здравоохранения и обеспеченности лечебных учреждений кадрами.
"Для Ноябрьска мы построим новую поликлинику на 1400 посещений. Проектирование подходит к концу, со следующего года приступим к работам. Она появится в медицинском городке. Учреждения будут связаны теплыми переходами для удобства врачей и пациентов", - рассказал губернатор.
Ямало-Ненецкий автономный округ
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